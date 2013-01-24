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Превосходный вкус горячих напитков
Горячие напитки необходимо готовить при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80°C, растворимого кофе — 90°C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100°C. Установите необходимую настройку с помощью регулятора электрического чайника Philips и наслаждайтесь вкусом любимого напитка. Узнать обо всех преимуществах
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Превосходный вкус горячих напитков
Горячие напитки необходимо готовить при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80°C, растворимого кофе — 90°C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100°C. Установите необходимую настройку с помощью регулятора электрического чайника Philips и наслаждайтесь вкусом любимого напитка. Узнать обо всех преимуществах
Регулятор температуры для наслаждения восхитительным ароматом напитков.
Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите энергию и воду, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.
Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
Размеры
Обслуживание