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Чайник

HD4631/20
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1 награда
  • Превосходный вкус горячих напитков Превосходный вкус горячих напитков Превосходный вкус горячих напитков
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    Чайник

    HD4631/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Превосходный вкус горячих напитков

    Горячие напитки необходимо готовить при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80°C, растворимого кофе — 90°C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100°C. Установите необходимую настройку с помощью регулятора электрического чайника Philips и наслаждайтесь вкусом любимого напитка. Узнать обо всех преимуществах

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    Чайник

    Превосходный вкус горячих напитков

    Горячие напитки необходимо готовить при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80°C, растворимого кофе — 90°C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100°C. Установите необходимую настройку с помощью регулятора электрического чайника Philips и наслаждайтесь вкусом любимого напитка. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходный вкус горячих напитков

      Благодаря оптимальным настройкам температуры приготовления

      • 1,6 л, 2400 Вт
      • Регулятор температуры
      • Полированный металл
      • Крышка на пружине
      Регулятор температуры для наслаждения восхитительным ароматом

      Регулятор температуры для наслаждения восхитительным ароматом

      Регулятор температуры для наслаждения восхитительным ароматом напитков.

      Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

      Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

      Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите энергию и воду, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Фильтр от накипи для чистотой воды

      Фильтр от накипи для чистотой воды

      Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        полированный металл/черный
        Материалы
        • Нагревательный элемент: нержавеющая сталь
        • Корпус: нержавеющая сталь и полипропилен
        • Кнопка включения и ручка: полипропилен

      • Общие характеристики

        Беспроводные
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        Удобное наполнение через носик
        Да
        Широко открывающаяся крышка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Защита от выкипания
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Наполнение через носик или крышку
        Да
        Плоский нагревательный элемент
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,6  л
        Мощность
        2400  Вт
        Длина шнура
        0,75  м
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        16,3x26,8x25  см
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        28,2x18,6x32,2  см

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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