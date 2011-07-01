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  • Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение

    Daily Collection Чайник

    HD4646/20

    Быстрое и простое кипячение

    Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков.

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    Daily Collection Чайник

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    Быстрое и простое кипячение

    Мощный чайник, простой в уходе нагревательный элемент

    • 1,5 л, 2400 Вт
    • Индикатор уровня воды
    • Черно-серебристый
    • Откидная крышка
    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника исключает контакт с паром. Наполнить чайник также можно через носик.

    Катушка для удобного хранения шнура

    Катушка для удобного хранения шнура

    Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и простой очистки

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и простой очистки

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.

    Беспроводная подставка с поворотом на 360° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360° для удобства использования.

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

    Ненагревающаяся кнопка на крышке для дополнительной безопасности

    Ненагревающаяся кнопка на крышке для дополнительной безопасности

    Ненагревающаяся кнопка на крышке для дополнительной безопасности.

    Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

    Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

    Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 мкм, чтобы вода всегда была чистой.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Черный и серебристый
      Материалы
      • Кнопка включения и ручка: полипропилен
      • Нагревательный элемент: нержавеющая сталь
      • Корпус: полипропилен/ ABS

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      16,6x23x24,9  cm
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      28,7x18,8x23,3  cm

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      2000-2400  W
      Длина шнура
      0,75  m
      Емкость
      1,5  l
      Частота
      50–60  Hz

    • Общие характеристики

      Подставка с поворотом на 360 градусов
      Да
      Беспроводная работа
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Широко открывающаяся крышка
      Да
      Автоматическое отключение
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Эргономичный дизайн
      Да
      Удобное наполнение через носик
      Да
      Защита от выкипания
      Да
      Плоский нагревательный элемент
      Да
      Наполнение через носик или крышку
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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