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  • Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение

    Чайник

    HD4667/20

    Быстрое и простое кипячение

    Для прочного металлического электрического чайника Philips предусмотрен плоский и удобный в очистке нагревательный элемент, который позволяет быстро вскипятить воду.

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    Чайник

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    Быстрое и простое кипячение

    Мощный и простой в уходе плоский нагревательный элемент

    • 1,7 л, 2400 Вт
    • голубой
    • Полированный металл
    • Крышка на пружине
    При включении чайника включается подсветка корпуса

    При включении чайника включается подсветка корпуса

    При включении чайника включается элегантная подсветка корпуса.

    Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

    Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

    Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.

    Удобное наполнение через носик/крышку

    Удобное наполнение через носик/крышку

    Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали этого чайника Philips обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.

    Фильтр от накипи для чистотой воды

    Фильтр от накипи для чистотой воды

    Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      2000-2400  W
      Длина шнура
      0,75  m
      Частота
      50–60  Hz
      Емкость
      1,7  l

    • Дизайн

      Цвет
      Черный и серебристый

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      24.8x20.4x28.8  mm
      Размеры изделия (ДхШхВ)
      16,7x24,2x22,8  mm

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Подставка с поворотом на 360 градусов
      • Автоматическое отключение
      • Защита от выкипания
      • Отделение для хранения шнура
      • Плоский нагревательный элемент
      • Нескользящие ножки
      • Эргономичный дизайн
      • Наполнение через носик или крышку
      • Широко открывающаяся крышка

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Полипропилен (PP) и нержавеющая сталь
      Материал нагревательного элемента
      Нержавеющая сталь
      Материал выключателя
      Полипропилен (PP)

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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