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Чайник

HD4667/20
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  • Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение
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    Чайник

    HD4667/20
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    Быстрое и простое кипячение

    Для прочного металлического электрического чайника Philips предусмотрен плоский и удобный в очистке нагревательный элемент, который позволяет быстро вскипятить воду. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Чайник

    Быстрое и простое кипячение

    Для прочного металлического электрического чайника Philips предусмотрен плоский и удобный в очистке нагревательный элемент, который позволяет быстро вскипятить воду. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и простое кипячение

      Мощный и простой в уходе плоский нагревательный элемент

      • 1,7 л, 2400 Вт
      • голубой
      • Полированный металл
      • Крышка на пружине
      При включении чайника включается подсветка корпуса

      При включении чайника включается подсветка корпуса

      При включении чайника включается элегантная подсветка корпуса.

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали этого чайника Philips обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

      Фильтр от накипи для чистотой воды

      Фильтр от накипи для чистотой воды

      Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Подставка с поворотом на 360 градусов
        • Автоматическое отключение
        • Защита от выкипания
        • Отделение для хранения шнура
        • Плоский нагревательный элемент
        • Нескользящие ножки
        • Эргономичный дизайн
        • Наполнение через носик или крышку
        • Широко открывающаяся крышка

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,7  л
        Длина шнура
        0,75  м
        Частота
        50–60  Гц
        Мощность
        2000-2400  Вт
        напряжение
        220–240  В

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Черный и серебристый

      • Отделка

        Материал нагревательного элемента
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Полипропилен (PP) и нержавеющая сталь
        Материал выключателя
        Полипропилен (PP)

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        24,8x20,4x28,8  миллиметра
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        16,7x24,2x22,8  миллиметра

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