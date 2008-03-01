HD4667/20
Быстрое и простое кипячение
Для прочного металлического электрического чайника Philips предусмотрен плоский и удобный в очистке нагревательный элемент, который позволяет быстро вскипятить воду.Узнать обо всех преимуществах
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При включении чайника включается элегантная подсветка корпуса.
Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.
Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали этого чайника Philips обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.
Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
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