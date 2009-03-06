HD4670/20
Кипятите только необходимое количество воды
Уникальный индикатор на 1 чашку позволяет вскипятить в этом стильном металлическом чайнике Philips ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет вам сэкономить до 66 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую средуУзнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите до 66 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.
Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды и чайника
Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.
Ненагревающаяся кнопка на крышке для дополнительной безопасности.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
Характеристики конструкции
Размеры
Технические характеристики
Общие характеристики
Обслуживание
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