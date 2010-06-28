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  • Кипятите только необходимое количество воды Кипятите только необходимое количество воды Кипятите только необходимое количество воды

    Viva Collection Чайник

    HD4677/40

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальный индикатор на 1 чашку позволяет вскипятить в этом стильном чайнике Philips HD4677/40 ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет сэкономить до 66 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду.

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    Viva Collection Чайник

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    Кипятите только необходимое количество воды

    Этот чайник позволяет экономить до 66 % энергии

    • 1,7 л, 2400 Вт
    • с индикатором уровня воды по чашкам
    • Белый/сиреневый
    • Откидная крышка
    Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

    Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

    Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите до 66 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали этого чайника Philips обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.

    Звуковой сигнал извещает о закипании воды

    Звуковой сигнал извещает о закипании воды

    При закипании воды раздается звуковой сигнал

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Элегантная подсветка кнопки питания уведомляет о процессе нагрева воды.

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

    Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

    Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

    Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 мкм, чтобы вода всегда была чистой.

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

    • Характеристики дизайна

      Материалы
      • Нагревательный элемент: нержавеющая сталь
      • Корпус: полипропилен/ ABS
      • Кнопка включения и ручка: полипропилен
      Цвет
      Белый и лиловый

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      16,2x26,5x22  cm
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      22x18,1x32,2  cm

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      2400  W
      Длина шнура
      0,75  m
      Емкость
      1,7  L
      Частота
      50–60  Hz

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Подставка с поворотом на 360 градусов
      Да
      Беспроводная работа
      Да
      Широко открывающаяся крышка
      Да
      Автоматическое отключение
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Эргономичный дизайн
      Да
      Удобное наполнение через носик
      Да
      Защита от выкипания
      Да
      Плоский нагревательный элемент
      Да
      Наполнение через носик или крышку
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

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