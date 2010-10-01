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  • Превосходный вкус горячих напитков Превосходный вкус горячих напитков Превосходный вкус горячих напитков

    Viva Collection Чайник

    HD4678/55

    Превосходный вкус горячих напитков

    Чтобы насладиться восхитительным ароматом горячих напитков, необходимо готовить их при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80°C, растворимого кофе — 90°C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100°C. Выберите необходимую настройку и насладитесь вкусом любимого напитка.

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    Viva Collection Чайник

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    Превосходный вкус горячих напитков

    Благодаря оптимальным настройкам температуры приготовления

    • 1,2 л, 2400 Вт
    • Регулятор температуры
    • Белый/оранжевый
    • Откидная крышка
    Регулятор температуры для наслаждения восхитительным ароматом

    Регулятор температуры для наслаждения восхитительным ароматом

    Регулятор температуры для наслаждения восхитительным ароматом напитков.

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

    При включении чайника включается подсветка корпуса

    При включении чайника включается подсветка корпуса

    При включении чайника включается элегантная подсветка корпуса.

    Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды

    Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды

    Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды и чайника

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и простой очистки

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и простой очистки

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

    Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

    Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

    Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите энергию и воду, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Элегантная подсветка кнопки питания уведомляет о процессе нагрева воды.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      2000-2400  W
      Длина шнура
      0,75  m
      Емкость
      1,2  l
      Частота
      50/60  Hz

    • Дизайн

      Цвет
      Белый/оранжевый

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      23x19x27.5  mm
      Размеры изделия (ДхШхВ)
      16x24,4x22,2  mm

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Подставка с поворотом на 360 градусов
      • Автоматическое отключение
      • Защита от выкипания
      • Отделение для хранения шнура
      • Плоский нагревательный элемент
      • Нескользящие ножки
      • Эргономичный дизайн
      • Наполнение через носик или крышку
      • Широко открывающаяся крышка

    • Отделка

      Материал нагревательного элемента
      Нержавеющая сталь
      Материал переключателя
      Полипропилен (PP)

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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