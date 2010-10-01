HD4678/55
Превосходный вкус горячих напитков
Чтобы насладиться восхитительным ароматом горячих напитков, необходимо готовить их при оптимальной температуре: температура приготовления зеленого чая должна составлять до 80°C, растворимого кофе — 90°C, а черного чая, горячего шоколада и супа — 100°C. Выберите необходимую настройку и насладитесь вкусом любимого напитка.Узнать обо всех преимуществах
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Регулятор температуры для наслаждения восхитительным ароматом напитков.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
При включении чайника включается элегантная подсветка корпуса.
Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды и чайника
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.
Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.
Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите энергию и воду, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Элегантная подсветка кнопки питания уведомляет о процессе нагрева воды.
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
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