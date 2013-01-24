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Чайник

HD4681/05
Общая оценка / 5
  • Чистая вода, чистый чайник Чистая вода, чистый чайник Чистая вода, чистый чайник
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    Чайник

    HD4681/05
    Общая оценка / 5

    Чистая вода, чистый чайник

    Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник Philips? Плоский и удобный в очистке нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Чайник

    Чистая вода, чистый чайник

    Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник Philips? Плоский и удобный в очистке нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах

    Чистая вода, чистый чайник

    Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник Philips? Плоский и удобный в очистке нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Чайник

    Чистая вода, чистый чайник

    Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник Philips? Плоский и удобный в очистке нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах

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      Чистая вода, чистый чайник

      Мощный чайник, простой в уходе нагревательный элемент

      • 1,7 л, 2400 Вт
      • Индикатор уровня воды
      • Пластик
      • Откидная крышка
      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

      Понятный индикатор уровня воды

      Понятный индикатор уровня воды

      Понятный индикатор уровня воды удобен как для правшей, так и для левшей.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

      При включенном чайнике загорается подсветка

      При включенном чайнике загорается подсветка

      Подсветка вокруг регулятора температуры четко показывает, что чайник включен.

      Фильтр от накипи для чистотой воды

      Фильтр от накипи для чистотой воды

      Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.

      Звуковой сигнал извещает о закипании воды

      При закипании воды раздается звуковой сигнал

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Подставка с поворотом на 360 градусов
        • Автоматическое отключение
        • Защита от выкипания
        • Отделение для хранения шнура
        • Плоский нагревательный элемент
        • Нескользящие ножки
        • Эргономичный дизайн
        • Наполнение через носик или крышку
        • Широко открывающаяся крышка

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,7  л
        Длина шнура
        0,75  м
        Частота
        50–60  Гц
        Мощность
        2000-2400  Вт
        напряжение
        220–240  В

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        21,3x17,6x30  миллиметра

      • Дизайн

        цвет
        Белый и серый

      • Отделка

        Материал нагревательного элемента
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Полипропилен
        Материал переключателя
        полипропилен

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