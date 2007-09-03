HD4681/55
Чистая вода, чистый чайник
Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник Philips? Плоский и удобный в очистке нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
Понятный индикатор уровня воды удобен как для правшей, так и для левшей.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.
Подсветка вокруг регулятора температуры четко показывает, что чайник включен.
Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.
При закипании воды раздается звуковой сигнал
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.