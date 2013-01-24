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Aluminium Collection

Чайник

HD4690/00
Общая оценка / 5
  • Кристально чистый Кристально чистый Кристально чистый
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    2 year worldwide guarantee

    Aluminium Collection Чайник

    HD4690/00
    Общая оценка / 5

    Кристально чистый

    Алюминиевый чайник с корпусом, устойчивым к царапинам и не сохраняющим следы пальцев. Современная система фильтрации предотвращает попадание накипи в ваши напитки и сохраняет ваш чайник чистым. Элегантная синяя подсветка подсвечивает базу, пока чайник включен. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Aluminium Collection Чайник

    Кристально чистый

    Алюминиевый чайник с корпусом, устойчивым к царапинам и не сохраняющим следы пальцев. Современная система фильтрации предотвращает попадание накипи в ваши напитки и сохраняет ваш чайник чистым. Элегантная синяя подсветка подсвечивает базу, пока чайник включен. Узнать обо всех преимуществах

    Кристально чистый

    Алюминиевый чайник с корпусом, устойчивым к царапинам и не сохраняющим следы пальцев. Современная система фильтрации предотвращает попадание накипи в ваши напитки и сохраняет ваш чайник чистым. Элегантная синяя подсветка подсвечивает базу, пока чайник включен. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Aluminium Collection Чайник

    Кристально чистый

    Алюминиевый чайник с корпусом, устойчивым к царапинам и не сохраняющим следы пальцев. Современная система фильтрации предотвращает попадание накипи в ваши напитки и сохраняет ваш чайник чистым. Элегантная синяя подсветка подсвечивает базу, пока чайник включен. Узнать обо всех преимуществах

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      Кристально чистый

      Самый долговечный противоизвестковый фильтр на рынке

      • 1,5 л, 2400 Вт
      • Синяя подсветка
      • Алюминиевый
      • Крышка на пружине
      При включении чайника загорается подсветка

      При включении чайника загорается подсветка

      Основание чайника окружено синей подсветкой, которая придает еще более изящный вид и ясно показывает, что чайник включен.

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.

      Эргономичная ручка подходит для любой руки

      Эргономичная ручка подходит для любой руки

      Эргономичная ручка для удобства использования.

      Катушка для удобного хранения шнура

      Катушка для удобного хранения шнура

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Ненагревающиеся стенки для безопасности

      Ненагревающиеся стенки для безопасности

      Звуковой сигнал извещает о закипании воды

      При закипании воды раздается звуковой сигнал

      Тройной фильтр от накипи для чистой воды

      Тройной фильтр от накипи для чистой воды и чистого чайника.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        алюминиевый
        Материалы
        • Нагревательный элемент: нержавеющая сталь
        • Корпус: нержавеющая сталь
        • Кнопка включения и ручка: полипропилен
        Вес устройства
        1,65  кг

      • Общие характеристики

        Беспроводные
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        Удобное наполнение через носик
        Да
        Широко открывающаяся крышка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Защита от выкипания
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Наполнение через носик или крышку
        Да
        Плоский нагревательный элемент
        Да

      • Технические характеристики

        Мощность
        2400  Вт
        Емкость
        1,5  л
        Длина шнура
        0,75  м
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        16,2x27,7x23,6  см
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        27,3x22,6x31,8  см

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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