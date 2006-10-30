HD4690/00
Кристально чистый
Алюминиевый чайник с корпусом, устойчивым к царапинам и не сохраняющим следы пальцев. Современная система фильтрации предотвращает попадание накипи в ваши напитки и сохраняет ваш чайник чистым. Элегантная синяя подсветка подсвечивает базу, пока чайник включен.Узнать обо всех преимуществах
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Основание чайника окружено синей подсветкой, которая придает еще более изящный вид и ясно показывает, что чайник включен.
Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.
Эргономичная ручка для удобства использования.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.
Корпус чайника не нагревается, к нему можно прикасаться без риска получения ожогов.
При закипании воды раздается звуковой сигнал
Тройной фильтр от накипи для чистой воды и чистого чайника.
Характеристики дизайна
Размеры
Технические характеристики
Общие характеристики
Обслуживание
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