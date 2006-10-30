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  • Кристально чистый Кристально чистый Кристально чистый

    Aluminium Collection Чайник

    HD4690/00

    Кристально чистый

    Алюминиевый чайник с корпусом, устойчивым к царапинам и не сохраняющим следы пальцев. Современная система фильтрации предотвращает попадание накипи в ваши напитки и сохраняет ваш чайник чистым. Элегантная синяя подсветка подсвечивает базу, пока чайник включен.

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    Aluminium Collection Чайник

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    Кристально чистый

    Самый долговечный противоизвестковый фильтр на рынке

    • 1,5 л, 2400 Вт
    • Синяя подсветка
    • Алюминиевый
    • Крышка на пружине
    При включении чайника загорается подсветка

    При включении чайника загорается подсветка

    Основание чайника окружено синей подсветкой, которая придает еще более изящный вид и ясно показывает, что чайник включен.

    Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

    Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

    Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.

    Эргономичная ручка подходит для любой руки

    Эргономичная ручка подходит для любой руки

    Эргономичная ручка для удобства использования.

    Катушка для удобного хранения шнура

    Катушка для удобного хранения шнура

    Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и простой очистки

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и простой очистки

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.

    Ненагревающиеся стенки для безопасности

    Ненагревающиеся стенки для безопасности

    Корпус чайника не нагревается, к нему можно прикасаться без риска получения ожогов.

    Звуковой сигнал извещает о закипании воды

    При закипании воды раздается звуковой сигнал

    Тройной фильтр от накипи для чистой воды

    Тройной фильтр от накипи для чистой воды и чистого чайника.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      алюминиевый
      Материалы
      • Нагревательный элемент: нержавеющая сталь
      • Корпус: нержавеющая сталь
      • Кнопка включения и ручка: полипропилен
      Вес устройства
      1,65  kg

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      16,2x27,7x23,6  cm
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      27,3x22,6x31,8  cm

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      2400  W
      Длина шнура
      0,75  m
      Емкость
      1,5  l
      Частота
      50–60  Hz

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Подставка с поворотом на 360 градусов
      Да
      Беспроводная работа
      Да
      Широко открывающаяся крышка
      Да
      Автоматическое отключение
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Эргономичный дизайн
      Да
      Удобное наполнение через носик
      Да
      Защита от выкипания
      Да
      Плоский нагревательный элемент
      Да
      Наполнение через носик или крышку
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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