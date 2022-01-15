HD4713/40
Простота приготовления вкусных блюда 24/7
Придайте разнообразие и вкус любому блюду в течение дня, используя 60 удобных в использовании заданных программ, с помощью которых можно готовить неизменно вкусные блюда благодаря вашему личному «шеф-повару», работающему круглосуточно и без выходныхУзнать обо всех преимуществах
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Мощная система нагрева по технологии 3D обеспечивает распределение тепла сверху, по бокам и к основанию для равномерного приготовления ингредиентов с сохранением их подлинного вкуса.
Емкость для приготовления из 5-слойного алюминиевого сплава с антипригарным покрытием обладает повышенной износостойкостью.
В 60 программах приготовления предварительно заданы оптимальные настройки приготовления блюд. Готовка проходит так, будто у вас есть свой личный шеф-повар. Каждое блюдо получается невероятно вкусным при использовании таких программ, как запекание, приготовление на пару, готовка на медленном огне и подогрев, и индивидуальных программ для приготовления конкретных продуктов, например каш, говядины и морепродуктов.
Нажмите кнопку и наслаждайтесь неизменно вкусными блюдами, приготовленными с помощью разнообразных программ от приготовления на пару до запекания
Простой в использовании таймер отсрочки старта до 24 часов и автоматическая функция поддержания температуры в течение 12 часов обеспечат своевременное приготовление, а также поддержание температуры блюд перед подачей на стол.
Удобная в очистке съемная внутренняя крышка
Используйте функцию интеллектуального контроля температуры и длительности различных стадий приготовления на основе выбранного вами типа риса и его текстуры. Интеллектуальные датчики температуры обеспечивают мониторинг и оптимизацию тепловой энергии для получения непревзойденного аромата и вкусовых ощущений.
Полезная функция поддержания температуры позволит вам насладиться рисом в любой момент. Если функция включена, приготовленная крупа остается свежей, рассыпчатой и имеет нужную температуру в течение 24 часов.
Общие характеристики
Технические характеристики
Безопасность
Вес и габариты
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