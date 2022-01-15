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  • Простота приготовления вкусных блюда 24/7 Простота приготовления вкусных блюда 24/7 Простота приготовления вкусных блюда 24/7

    Мультиварка Универсальная скороварка серии 3000

    HD4713/40

    Простота приготовления вкусных блюда 24/7

    Придайте разнообразие и вкус любому блюду в течение дня, используя 60 удобных в использовании заданных программ, с помощью которых можно готовить неизменно вкусные блюда благодаря вашему личному «шеф-повару», работающему круглосуточно и без выходных

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    Мультиварка Универсальная скороварка серии 3000

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    Простота приготовления вкусных блюда 24/7

    Нажмите кнопку и наслаждайтесь неизменно вкусными блюдами

    • 60 предустановленных программ готовки
    • Распределение тепла по технологии 3D
    • 5-слойная внутренняя чаша
    Распределение тепла по технологии 3D

    Распределение тепла по технологии 3D

    Мощная система нагрева по технологии 3D обеспечивает распределение тепла сверху, по бокам и к основанию для равномерного приготовления ингредиентов с сохранением их подлинного вкуса.

    Емкость для приготовления из 5-слойного алюминиевого сплава

    Емкость для приготовления из 5-слойного алюминиевого сплава

    Емкость для приготовления из 5-слойного алюминиевого сплава с антипригарным покрытием обладает повышенной износостойкостью.

    60 программ приготовления

    60 программ приготовления

    В 60 программах приготовления предварительно заданы оптимальные настройки приготовления блюд. Готовка проходит так, будто у вас есть свой личный шеф-повар. Каждое блюдо получается невероятно вкусным при использовании таких программ, как запекание, приготовление на пару, готовка на медленном огне и подогрев, и индивидуальных программ для приготовления конкретных продуктов, например каш, говядины и морепродуктов.

    Включение одним нажатием

    Включение одним нажатием

    Нажмите кнопку и наслаждайтесь неизменно вкусными блюдами, приготовленными с помощью разнообразных программ от приготовления на пару до запекания

    Таймер отсрочки старта и подогрев

    Таймер отсрочки старта и подогрев

    Простой в использовании таймер отсрочки старта до 24 часов и автоматическая функция поддержания температуры в течение 12 часов обеспечат своевременное приготовление, а также поддержание температуры блюд перед подачей на стол.

    Простая очистка

    Простая очистка

    Удобная в очистке съемная внутренняя крышка

    Интеллектуальный температурный режим для превосходных результатов готовки

    Интеллектуальный температурный режим для превосходных результатов готовки

    Используйте функцию интеллектуального контроля температуры и длительности различных стадий приготовления на основе выбранного вами типа риса и его текстуры. Интеллектуальные датчики температуры обеспечивают мониторинг и оптимизацию тепловой энергии для получения непревзойденного аромата и вкусовых ощущений.

    Функция поддержания температуры, работающая идеально

    Функция поддержания температуры, работающая идеально

    Полезная функция поддержания температуры позволит вам насладиться рисом в любой момент. Если функция включена, приготовленная крупа остается свежей, рассыпчатой и имеет нужную температуру в течение 24 часов.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Емкость резервуара для воды
      Внутренняя емкость 5 л
      Гарантия
      2 г

    • Технические характеристики

      Мощность
      896–1067 Вт
      Напряжение
      220—240 В
      Частота
      50–60 Гц
      Аккумулятор
      Нет

    • Безопасность

      Автоматическое отключение
      Да

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      37,5 см
      Ширина изделия
      28 см
      Высота изделия
      24,5 см
      Вес продукта
      3,8 кг
      Длина упаковки
      42,7 см
      Ширина упаковки
      34 см
      Высота упаковки
      29,8 см
      Вес в упаковке
      5,2 кг

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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