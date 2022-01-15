60 программ приготовления

В 60 программах приготовления предварительно заданы оптимальные настройки приготовления блюд. Готовка проходит так, будто у вас есть свой личный шеф-повар. Каждое блюдо получается невероятно вкусным при использовании таких программ, как запекание, приготовление на пару, готовка на медленном огне и подогрев, и индивидуальных программ для приготовления конкретных продуктов, например каш, говядины и морепродуктов.