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Viva Collection

Мультиварка

HD4737/03
Общая оценка / 5
  • Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов
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    Viva Collection Мультиварка

    HD4737/03
    Общая оценка / 5

    Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов

    Новая мультиварка Philips раскрывает всю пользу ингредиентов благодаря усовершенствованной технологии нагрева блюда. В комплект входит кулинарная книга на 70 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Viva Collection Мультиварка

    Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов

    Новая мультиварка Philips раскрывает всю пользу ингредиентов благодаря усовершенствованной технологии нагрева блюда. В комплект входит кулинарная книга на 70 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов

    Новая мультиварка Philips раскрывает всю пользу ингредиентов благодаря усовершенствованной технологии нагрева блюда. В комплект входит кулинарная книга на 70 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Мультиварка

    Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов

    Новая мультиварка Philips раскрывает всю пользу ингредиентов благодаря усовершенствованной технологии нагрева блюда. В комплект входит кулинарная книга на 70 рецептов. Здоровое питание каждый день. Узнать обо всех преимуществах

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      Ощутите все богатство вкуса и пользу ингредиентов

      С усовершенствованной технологией нагрева VitaPlus

      • 3D-нагрев
      • 5 л
      • 980 Вт
      • Кулинарная книга
      Функция "Мультиповар Pro" для персональных настроек приготовления

      Функция "Мультиповар Pro" для персональных настроек приготовления

      Функция "Мультиповар Pro" позволяет настраивать параметры для отдельных блюд и ингредиентов.

      Усовершенствованная технология нагрева для приготовления великолепных блюд

      Усовершенствованная технология нагрева для приготовления великолепных блюд

      Усовершенствованная технология нагрева для обработки ингредиентов и приготовления различных блюд.

      Равномерное распределение тепла благодаря функции 3D-нагрева

      Равномерное распределение тепла благодаря функции 3D-нагрева

      Равномерное распределение тепла благодаря технологии 3D-нагрева.

      19 автоматических программ для оптимальных результатов, а также функция "Мультиповар Pro"

      19 автоматических программ для оптимальных результатов, а также функция "Мультиповар Pro"

      19 автоматических предустановленных программ с оптимальными настройками температуры и нагрева обеспечивают превосходные результаты при обработке ингредиентов и приготовлении различных блюд. Функция "Мультиповар Pro" позволяет настраивать время и температуру приготовления вручную на разных этапах.

      Таймер отсрочки старта до 24 часов позволяет готовить блюда к заданному времени

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      Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

      Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

      Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

      Толстостенная емкость 1,8 мм с нанокерамическим покрытием ProKeram

      Толстостенная емкость 1,8 мм с нанокерамическим покрытием ProKeram

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Емкость с антипригарным покрытием
        • Буклет с рецептами
        • Поддон/корзина для приготовления на пару

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Функция сохранения настроек
        • Регулировка времени

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Объем
        5  л
        Длина шнура
        1,2  м
        Питание
        890—1070  Вт
        напряжение
        220—240  В

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