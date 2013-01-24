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Отличные тосты, как свежие, так и замороженные
Компактный тостер позволяет наслаждаться вкусными тостами из свежего или замороженного хлеба. Широкая нагревательная пластина гарантирует более равномерное обжаривание, функция разморозки обеспечивает приготовление тостов из замороженного хлеба, а регулятор степени обжарки позволяет готовить их так, как нравится именно вам. Узнать обо всех преимуществах
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Отличные тосты, как свежие, так и замороженные
Компактный тостер позволяет наслаждаться вкусными тостами из свежего или замороженного хлеба. Широкая нагревательная пластина гарантирует более равномерное обжаривание, функция разморозки обеспечивает приготовление тостов из замороженного хлеба, а регулятор степени обжарки позволяет готовить их так, как нравится именно вам. Узнать обо всех преимуществах
Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба.
Регулятор позволяет выбрать нужную степень обжарки.
Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба.
Завершить приготовление можно в любой момент.
Поддон для крошек легко снимается и обеспечивает простую очистку.
Компактная конструкция позволяет освободить место на кухонном столе.
Отделение для шнура обеспечивает удобное хранение тостера.
Подогрев тостов всего за несколько секунд.
Широкая нагревательная пластина для еще более равномерного обжаривания тостов.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
Вес и габариты