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  • Отличные тосты: как свежие, так и замороженные Отличные тосты: как свежие, так и замороженные Отличные тосты: как свежие, так и замороженные

    Daily Collection Тостер

    HD4825/90

    Отличные тосты: как свежие, так и замороженные

    Компактный тостер позволяет наслаждаться вкусными тостами из свежего или замороженного хлеба. Широкая нагревательная пластина гарантирует более равномерное обжаривание, функция разморозки обеспечивает приготовление тостов из замороженного хлеба, а регулятор степени обжарки позволяет готовить их так, как нравится именно вам.

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    Daily Collection Тостер

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    Отличные тосты: как свежие, так и замороженные

    Компактная металлическая конструкция

    • Металл
    • Компактный
    Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба

    Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба

    Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба.

    Регулировка степени поджаривания под ваши предпочтения

    Регулировка степени поджаривания под ваши предпочтения

    Регулировка степени поджаривания под ваши предпочтения.

    Специальный подъемник позволит легко доставать небольшие ломтики хлеба

    Специальный подъемник позволит легко доставать небольшие ломтики хлеба

    Специальный подъемник позволит легко доставать небольшие ломтики хлеба.

    Возможность отмены приготовления в любое время

    Возможность отмены приготовления в любое время

    Возможность отмены приготовления в любое время.

    Простой в извлечении поддон для крошек для удобной очистки

    Простой в извлечении поддон для крошек для удобной очистки

    Простой в извлечении поддон для крошек для удобной очистки.

    Компактные размеры прибора позволят освободить место на кухонном столе

    Компактные размеры прибора позволят освободить место на кухонном столе

    Компактные размеры прибора позволят освободить место на кухонном столе.

    Отделение для хранения шнура позволит легко убирать тостер на хранение

    Отделение для хранения шнура позволит легко убирать тостер на хранение

    Отделение для хранения шнура позволит легко убирать тостер на хранение.

    Разогрев уже приготовленных тостов

    Разогрев уже приготовленных тостов

    Разогрев уже приготовленных тостов за несколько секунд.

    Длинная нагревательная пластина

    Длинная нагревательная пластина для более равномерного поджаривания тостов.

    • Характеристики дизайна

      Материалы
      Металлический корпус, пластиковые регуляторы/рукоятки (PBT)
      Цвет
      Черный, нержавеющая сталь

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      800  W
      Частота
      50/60  Hz

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ШxВxГ)
      265x157x130  mm

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Функция автоматического отключения
      Да
      Кнопка отмены
      Да
      Функция подъема
      Да
      Регулирование степени обжаривания
      Да

    Badge-D2C

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