HD4825/90
Отличные тосты: как свежие, так и замороженные
Компактный тостер позволяет наслаждаться вкусными тостами из свежего или замороженного хлеба. Широкая нагревательная пластина гарантирует более равномерное обжаривание, функция разморозки обеспечивает приготовление тостов из замороженного хлеба, а регулятор степени обжарки позволяет готовить их так, как нравится именно вам.Узнать обо всех преимуществах
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Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба.
Регулировка степени поджаривания под ваши предпочтения.
Специальный подъемник позволит легко доставать небольшие ломтики хлеба.
Возможность отмены приготовления в любое время.
Простой в извлечении поддон для крошек для удобной очистки.
Компактные размеры прибора позволят освободить место на кухонном столе.
Отделение для хранения шнура позволит легко убирать тостер на хранение.
Разогрев уже приготовленных тостов за несколько секунд.
Длинная нагревательная пластина для более равномерного поджаривания тостов.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Вес и габариты
Общие характеристики
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