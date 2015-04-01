Отличные тосты: как свежие, так и замороженные

Компактный тостер позволяет наслаждаться вкусными тостами из свежего или замороженного хлеба. Широкая нагревательная пластина гарантирует более равномерное обжаривание, функция разморозки обеспечивает приготовление тостов из замороженного хлеба, а регулятор степени обжарки позволяет готовить их так, как нравится именно вам.