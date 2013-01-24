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Daily Collection

Тостер

HD4825/90
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1 награда
  • Отличные тосты, как свежие, так и замороженные Отличные тосты, как свежие, так и замороженные Отличные тосты, как свежие, так и замороженные
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    Daily Collection Тостер

    HD4825/90
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Отличные тосты, как свежие, так и замороженные

    Компактный тостер позволяет наслаждаться вкусными тостами из свежего или замороженного хлеба. Широкая нагревательная пластина гарантирует более равномерное обжаривание, функция разморозки обеспечивает приготовление тостов из замороженного хлеба, а регулятор степени обжарки позволяет готовить их так, как нравится именно вам. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Тостер

    Отличные тосты, как свежие, так и замороженные

    Компактный тостер позволяет наслаждаться вкусными тостами из свежего или замороженного хлеба. Широкая нагревательная пластина гарантирует более равномерное обжаривание, функция разморозки обеспечивает приготовление тостов из замороженного хлеба, а регулятор степени обжарки позволяет готовить их так, как нравится именно вам. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все toaster

      Отличные тосты, как свежие, так и замороженные

      Компактная металлическая конструкция

      • Металл
      • Компактный
      Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба

      Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба

      Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба.

      Регулятор позволяет выбрать нужную степень обжарки

      Регулятор позволяет выбрать нужную степень обжарки

      Регулятор позволяет выбрать нужную степень обжарки.

      Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба

      Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба

      Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба.

      Завершить приготовление можно в любой момент

      Завершить приготовление можно в любой момент

      Завершить приготовление можно в любой момент.

      Поддон для крошек легко снимается и обеспечивает простую очистку

      Поддон для крошек легко снимается и обеспечивает простую очистку

      Поддон для крошек легко снимается и обеспечивает простую очистку.

      Компактная конструкция позволяет освободить место на кухонном столе

      Компактная конструкция позволяет освободить место на кухонном столе

      Компактная конструкция позволяет освободить место на кухонном столе.

      Отделение для шнура обеспечивает удобное хранение тостера

      Отделение для шнура обеспечивает удобное хранение тостера

      Отделение для шнура обеспечивает удобное хранение тостера.

      Для подогрева тостов

      Для подогрева тостов

      Подогрев тостов всего за несколько секунд.

      Широкая нагревательная пластина

      Широкая нагревательная пластина для еще более равномерного обжаривания тостов.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материалы
        Металлический корпус, пластиковые регуляторы/рукоятки (PBT)
        Цвет
        Черный, нержавеющая сталь

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Функция автоматического отключения
        Да
        Кнопка отмены
        Да
        Функция подъема
        Да
        Регулирование степени обжаривания
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        800  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ШxВxГ)
        265 x 157 x 130  миллиметра

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