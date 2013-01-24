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Daily Collection

Фритюрница

HD6105
Общая оценка / 5
  • Быстро готовит пищу, легко моется Быстро готовит пищу, легко моется Быстро готовит пищу, легко моется
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    Daily Collection Фритюрница

    HD6105
    Общая оценка / 5

    Быстро готовит пищу, легко моется

    Фритюрница Philips мощностью 2000 Вт дает великолепные результаты за короткое время. Ее легко мыть благодаря функции предварительной очистки PreClean, которая позволяет замочить внутреннюю емкость в горячей воде, и имеет специальный носик для аккуратного слива масла. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Фритюрница

    Быстро готовит пищу, легко моется

    Фритюрница Philips мощностью 2000 Вт дает великолепные результаты за короткое время. Ее легко мыть благодаря функции предварительной очистки PreClean, которая позволяет замочить внутреннюю емкость в горячей воде, и имеет специальный носик для аккуратного слива масла. Узнать обо всех преимуществах

    Быстро готовит пищу, легко моется

    Фритюрница Philips мощностью 2000 Вт дает великолепные результаты за короткое время. Ее легко мыть благодаря функции предварительной очистки PreClean, которая позволяет замочить внутреннюю емкость в горячей воде, и имеет специальный носик для аккуратного слива масла. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Фритюрница

    Быстро готовит пищу, легко моется

    Фритюрница Philips мощностью 2000 Вт дает великолепные результаты за короткое время. Ее легко мыть благодаря функции предварительной очистки PreClean, которая позволяет замочить внутреннюю емкость в горячей воде, и имеет специальный носик для аккуратного слива масла. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстро готовит пищу, легко моется

      Мощность 2000 Вт, простой слив масла, система PreClean

      • 1000 г
      Функция предварительной очистки PreClean для замачивания внутренней емкости

      Функция предварительной очистки PreClean для замачивания внутренней емкости

      Замачивание внутренней емкости в горячей воде для быстрого и легкого мытья.

      Носик для аккуратного выливания масла

      Носик для аккуратного выливания масла

      Помогает аккуратно и легко вылить масло.

      Двухслойный фильтр предотвращает появление неприятных запахов при жарке

      Двухслойный фильтр предотвращает появление неприятных запахов при жарке

      Сокращает неприятные запахи при жарке. Пригоден для мытья в посудомоечной машине. Не нуждается в замене.

      Корзину для жарки и съемную крышку можно мыть в посудомоечной машине

      Корзину для жарки и съемную крышку можно мыть в посудомоечной машине

      Переключатель включение/выключение для большей безопасности

      Переключатель включение/выключение для большей безопасности

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Автоматически открывающаяся крышка
        Да
        Регулируемый термостат
        150-190  °C
        Окошко
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Ручки
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        2000  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Емкость
        1000  г
        Содержание масла
        2  Д
        Длина шнура
        1,2  м

      • Характеристики дизайна

        Размеры (Д x Г x В)
        285 x 275 x 265  миллиметра
        Вес устройства
        2,48  кг
        Материалы
        Полипропилен
        Цвет
        Белый со светло-голубым

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