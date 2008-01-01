HD6105/70
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Функция предварительной очистки PreClean для замачивания внутренней емкости
Замачивание внутренней емкости в горячей воде для быстрого и легкого мытья.
Носик для аккуратного выливания масла
Помогает аккуратно и легко вылить масло.
Двухслойный фильтр предотвращает появление неприятных запахов при жарке
Сокращает неприятные запахи при жарке. Пригоден для мытья в посудомоечной машине. Не нуждается в замене.
Корзину для жарки и съемную крышку можно мыть в посудомоечной машине
Переключатель включение/выключение для большей безопасности
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