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    HD6107/70

    HD6107/70

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    HD6107/70

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    • Характеристики дизайна

      Материалы
      Полипропилен
      Размеры (Д x Г x В)
      285 x 275 x 265  mm
      Цвет
      Белый со светло-голубым
      Вес устройства
      2,64  kg

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240  V
      Мощность
      2000  W
      Длина шнура
      1,2  m
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость
      1000  g
      Содержание масла
      2  l

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Индикатор включения питания
      Да
      Регулируемый термостат
      150-190  °C
      Ручки
      Да
      Автоматически открывающаяся крышка
      Да
      Окошко
      Да

    Badge-D2C

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