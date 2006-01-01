HD6107/70
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Замачивание внутренней емкости в горячей воде для быстрого и легкого мытья.
Помогает аккуратно и легко вылить масло.
Сокращает неприятные запахи при жарке. Пригоден для мытья в посудомоечной машине. Не нуждается в замене.
Отлично подходит для фильтрации и хранения масла. Фильтрация делает масло чище (что полезно для здоровья) и продлевает срок хранения масла. Емкость можно также использовать для хранения использованного масла.
Позволяет предварительно установить время жарки. Благодаря присоске таймер можно закрепить практически на любой поверхности: можно больше не следить за продуктами!
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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