HD6155
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Простая установка времени жарки. Таймер можно отсоединять от корпуса фритюрницы и носить с собой: можно больше не следить за процессом приготовления!
Фритюрница Philips сокращает неприятные запахи при жарке и подходит для мытья в посудомоечной машине. Замена не требуется.
Исключительная безопасность: фритюрница автоматически отключается через 120 минут после последнего сеанса жарки.
Отлично подходит для фильтрации и хранения масла. Фильтрация делает масло чище (что полезно для здоровья) и продлевает срок хранения масла. Емкость можно также использовать для хранения использованного масла.
Технические характеристики
Вес и размеры
Общие характеристики
Дизайн и отделка
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