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1

Фритюрница

HD6155
Общая оценка / 5
  • Вкусно и весело Вкусно и весело Вкусно и весело
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    Фритюрница

    HD6155
    Общая оценка / 5

    Вкусно и весело

    Наслаждайтесь вкусом все вместе: с фритюрницей Philips можно приготовить угощение для всей семьи! Благодаря съемной чаше и частям, пригодным для мытья в посудомоечной машине, ее очистка не доставит хлопот. Дополнительная емкость для масла отлично подходит для фильтрации и хранения масла. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Фритюрница

    Вкусно и весело

    Наслаждайтесь вкусом все вместе: с фритюрницей Philips можно приготовить угощение для всей семьи! Благодаря съемной чаше и частям, пригодным для мытья в посудомоечной машине, ее очистка не доставит хлопот. Дополнительная емкость для масла отлично подходит для фильтрации и хранения масла. Узнать обо всех преимуществах

    Вкусно и весело

    Наслаждайтесь вкусом все вместе: с фритюрницей Philips можно приготовить угощение для всей семьи! Благодаря съемной чаше и частям, пригодным для мытья в посудомоечной машине, ее очистка не доставит хлопот. Дополнительная емкость для масла отлично подходит для фильтрации и хранения масла. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Фритюрница

    Вкусно и весело

    Наслаждайтесь вкусом все вместе: с фритюрницей Philips можно приготовить угощение для всей семьи! Благодаря съемной чаше и частям, пригодным для мытья в посудомоечной машине, ее очистка не доставит хлопот. Дополнительная емкость для масла отлично подходит для фильтрации и хранения масла. Узнать обо всех преимуществах

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      • Автоотключение
      • Таймер
      Съемный цифровой таймер позволяет устанавливать время жарки

      Съемный цифровой таймер позволяет устанавливать время жарки

      Простая установка времени жарки. Таймер можно отсоединять от корпуса фритюрницы и носить с собой: можно больше не следить за процессом приготовления!

      Съемный многослойный фильтр предотвращает появление неприятных запахов при жарке

      Съемный многослойный фильтр предотвращает появление неприятных запахов при жарке

      Фритюрница Philips сокращает неприятные запахи при жарке и подходит для мытья в посудомоечной машине. Замена не требуется.

      Фритюрница автоматически отключается через 120 минут после жарки

      Фритюрница автоматически отключается через 120 минут после жарки

      Исключительная безопасность: фритюрница автоматически отключается через 120 минут после последнего сеанса жарки.

      Дополнительная емкость для масла: отлично подходит для фильтрации и хранения масла

      Дополнительная емкость для масла: отлично подходит для фильтрации и хранения масла

      Отлично подходит для фильтрации и хранения масла. Фильтрация делает масло чище (что полезно для здоровья) и продлевает срок хранения масла. Емкость можно также использовать для хранения использованного масла.

      Все части, кроме корпуса, можно мыть в посудомоечной машине

      Все части, кроме корпуса, можно мыть в посудомоечной машине

      Съемная внутренняя емкость для удобства наполнения маслом и очистки

      Съемная внутренняя емкость для удобства наполнения маслом и очистки

      Корзина для жарки Rise&Fall предотвращает разбрызгивание масла

      Корзина для жарки Rise&Fall предотвращает разбрызгивание масла

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Окошко
        Да
        Термоизолированный корпус
        Да
        Внутренняя емкость с антипригарным покрытием
        Да
        Автоматически открывающаяся крышка
        Да
        Съёмная откидная крышка
        Да
        Регулируемый термостат
        Да
        Индикатор нагрева
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Ручки
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        2000  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Емкость
        1300  г
        Содержание масла
        2,5  Д
        Длина шнура
        1,2  м

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Белый с кукурузно-желтыми вставками
        Материалы
        Полипропилен

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ш x в x г)
        300x265x405  миллиметра
        Вес устройства
        5,1  кг

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