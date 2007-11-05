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    HD6159/55

    HD6159/55

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    HD6159/55

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    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      2000  W
      Длина шнура
      1  m
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость
      1300  g
      Содержание масла
      2,5  l

    • Вес и размеры

      Вес прибора
      5,1  kg
      Размеры изделия (ш x в x г)
      300x265x405  mm

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Регулируемый термостат
      Да
      Индикатор включения питания
      Да
      Индикатор температуры
      Да
      Ручки
      Да
      Термоизолированный корпус
      Да
      Автоматически открывающаяся крышка
      Да
      Окошко
      Да
      Съёмная откидная крышка
      Да
      Внутренняя емкость с антипригарным покрытием
      Да

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый с оранжевыми вставками
      Материалы
      Полипропилен

    Badge-D2C

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