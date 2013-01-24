Вкусно и весело

Наслаждайтесь вкусом все вместе: с фритюрницей Philips можно приготовить угощение для всей семьи! Благодаря съемной чаше и частям, пригодным для мытья в посудомоечной машине, ее очистка не доставит хлопот. Дополнительная емкость для масла отлично подходит для фильтрации и хранения масла. Узнать обо всех преимуществах