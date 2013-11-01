HD6161/00
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Не дает подгореть кусочкам пищи. Масло остается чистым, более полезным для здоровья, и на нем можно дольше жарить. Ваша еда никогда не была такой вкусной!
Электронный термостат для оптимального управления температурой. Обеспечивает быстрый нагрев и поддержание температуры, что приводит к профессиональным результатам. Цифровой таймер позволяет с легкостью устанавливать время жарки: Вам больше не придется постоянно приглядывать за процессом приготовления!
Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - быстрая и легкая очистка.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.