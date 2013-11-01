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    HD6161/00

    HD6161/00

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    HD6161/00

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    • Характеристики дизайна

      Материалы
      Нержавеющая сталь
      Размеры (Д x Г x В)
      400 x 280 x 275  mm
      Цвет
      Нержавеющая сталь
      Вес устройства
      4,4  kg

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      2200  W
      Длина шнура
      1  m
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость
      1300  g
      Содержание масла
      3,5  l

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Индикатор включения питания
      Да
      Регулируемый термостат
      150-190  °C
      Ручки
      Да
      Окошко
      Да
      Складная корзина для жарки
      Да

    Badge-D2C

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