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Профессиональные результаты
Эта блестящая фритюрница из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря уникальной системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональные результаты
Эта блестящая фритюрница из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря уникальной системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
Профессиональные результаты
Эта блестящая фритюрница из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря уникальной системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональные результаты
Эта блестящая фритюрница из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря уникальной системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
Не дает подгореть кусочкам пищи. Масло остается чистым, более полезным для здоровья, и на нем можно дольше жарить. Ваша еда никогда не была такой вкусной!
Электронный термостат для оптимального управления температурой. Обеспечивает быстрый нагрев и поддержание температуры, что приводит к профессиональным результатам. Цифровой таймер позволяет с легкостью устанавливать время жарки: Вам больше не придется постоянно приглядывать за процессом приготовления!
Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - быстрая и легкая очистка.
Общие характеристики
Технические характеристики
Характеристики дизайна