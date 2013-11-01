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    HD6163/00

    HD6163/00

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    HD6163/00

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    • Характеристики дизайна

      Материалы
      Нержавеющая сталь
      Размеры (Д x Г x В)
      380 x 220 x 280  mm
      Цвет
      Стальной с черным
      Вес устройства
      3,0  kg

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      2000  W
      Длина шнура
      1  m
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость
      1000  g
      Содержание масла
      3  l

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Индикатор включения питания
      Да
      Регулируемый термостат
      150-190  °C
      Ручки
      Да

    Badge-D2C

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