HD6360/20
Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле
Гриль Philips с технологией Taste Infusion обогащает приготовленные продукты ароматами копчения, трав, специй или вина. Гриль оснащен стеклянной крышкой, а при наполнении контейнера водой образуется пар, поэтому мясо на гриле будет еще нежнее.Узнать обо всех преимуществах
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Антипригарные пластины позволяют готовить без добавления масла — теперь Вы можете наслаждаться истинным вкусом пищи
Благодаря наклонной конструкции корпуса жир стекает в поддон для стока жира, что уменьшает выделение дыма и запаха
Пластина снимается: ее можно мыть в посудомоечной машине, что обеспечивает простоту очистки
Большой температурный диапазон (70 °C — 230 °C) позволяет выбрать нужную температуру, подходящую именно конкретному блюду
Контейнер для специй обогащает вкус продуктов натуральными ароматами трав или вина
Продукты, приготовленные на гриле с горячим паром, получаются более нежными
Высокая мощность для быстрого разогрева и поддержания постоянной температуры
В комплект входит кулинарная книга с более чем 30 оригинальными рецептами вкусных блюд и советами профессионалов.
Рифленая и гладкая поверхности позволяют выбрать способ приготовления, поэтому Вы можете готовить именно так, как Вам нравится. Гладкая поверхность подходит для обычной жарки и для обжаривания на гриле небольших кусочков. Рифленая поверхность создает неотразимый эффект приготовления блюд на огне.
Контейнер для специй насыщает блюдо ароматом шашлыка с дымком
Технические характеристики
Вес и габариты
Общие характеристики
Дизайн и отделка
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