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  • Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле

    Avance Collection Настольный гриль

    HD6360/20

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле

    Гриль Philips с технологией Taste Infusion обогащает приготовленные продукты ароматами копчения, трав, специй или вина. Гриль оснащен стеклянной крышкой, а при наполнении контейнера водой образуется пар, поэтому мясо на гриле будет еще нежнее.

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    Avance Collection Настольный гриль

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    Оцените великолепный вкус блюд, приготовленных на гриле

    Блюда с ароматом копчения, трав, специй или вина

    • 2000 Вт
    • Двусторонняя пластина: рифленая/гладкая
    • Контейнер для трав и специй, рецепты
    Антипригарная пластина позволяет готовить без добавления масла

    Антипригарная пластина позволяет готовить без добавления масла

    Антипригарные пластины позволяют готовить без добавления масла — теперь Вы можете наслаждаться истинным вкусом пищи

    Наклонный корпус гриля способствует стоку жира

    Наклонный корпус гриля способствует стоку жира

    Благодаря наклонной конструкции корпуса жир стекает в поддон для стока жира, что уменьшает выделение дыма и запаха

    Простая очистка съемной пластины в посудомоечной машине

    Простая очистка съемной пластины в посудомоечной машине

    Пластина снимается: ее можно мыть в посудомоечной машине, что обеспечивает простоту очистки

    Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление любых продуктов

    Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление любых продуктов

    Большой температурный диапазон (70 °C — 230 °C) позволяет выбрать нужную температуру, подходящую именно конкретному блюду

    Наслаждайтесь натуральными ароматами

    Наслаждайтесь натуральными ароматами

    Контейнер для специй обогащает вкус продуктов натуральными ароматами трав или вина

    Приготовленные на гриле продукты получаются более нежными

    Приготовленные на гриле продукты получаются более нежными

    Продукты, приготовленные на гриле с горячим паром, получаются более нежными

    Быстро нагревается на высокой мощности

    Быстро нагревается на высокой мощности

    Высокая мощность для быстрого разогрева и поддержания постоянной температуры

    В комплект входит книга рецептов с оригинальными идеями

    В комплект входит книга рецептов с оригинальными идеями

    В комплект входит кулинарная книга с более чем 30 оригинальными рецептами вкусных блюд и советами профессионалов.

    Рифленая и гладкая пластины подходят для приготовления стир-фрай, гриля и пр.

    Рифленая и гладкая пластины подходят для приготовления стир-фрай, гриля и пр.

    Рифленая и гладкая поверхности позволяют выбрать способ приготовления, поэтому Вы можете готовить именно так, как Вам нравится. Гладкая поверхность подходит для обычной жарки и для обжаривания на гриле небольших кусочков. Рифленая поверхность создает неотразимый эффект приготовления блюд на огне.

    Наслаждайтесь ароматом шашлыка с дымком

    Наслаждайтесь ароматом шашлыка с дымком

    Контейнер для специй насыщает блюдо ароматом шашлыка с дымком

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      2000  W
      Длина шнура
      0,8  m

    • Вес и габариты

      Вес прибора
      4,9  kg
      Размеры изделия (ш x в x г)
      435 x 138 x 290  mm

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Индикатор включения питания
      Да
      Хранение поддона для жира
      Да
      Встроенный переключатель питания
      Да

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черная
      Материалы
      Пластик, металл и стекло

    Badge-D2C

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