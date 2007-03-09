HD7546/20
Традиционный дизайн для вкусного и горячего кофе
Кофеварка Café Gaia выполнена в классическом дизайне и готовит превосходный кофе. В термокувшине кофе сохраняет насыщенность вкуса и не остывает более 2 часов*.Узнать обо всех преимуществах
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Премиальный термокувшин из прочной нержавеющей стали сохранит весь аромат кофе и сохранит его горячим более 2 часов. Благодаря конструкции с двойными стенками кофе сохранит температуру не менее 65 °C даже после 2 часов.
Этот термокувшин оснащен удобной в работе умной системой блокировки. Благодаря фиксатору полностью сохраняется аромат и температура кофе, даже если кувшин извлечь из кофеварки.
Благодаря направленной подаче воды на фильтр раскрывается весь вкус и аромат молотого кофе.
Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.
Кабель можно легко хранить в отдельном отсеке в задней части кофеварки. Благодаря ему за кофемашиной не будет висеть лишний моток проводов.
По окончании варки кофе прибор автоматически выключается для экономии энергии и безопасной эксплуатации, а термокувшин сохранит кофе горячим.
Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.
Общие характеристики
Технические характеристики
Функция безопасности
Вес и габариты
Страна происхождения
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