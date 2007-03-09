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  • Традиционный дизайн для вкусного и горячего кофе Традиционный дизайн для вкусного и горячего кофе Традиционный дизайн для вкусного и горячего кофе

    Café Gaia Капельная кофеварка, термокувшин

    HD7546/20

    Традиционный дизайн для вкусного и горячего кофе

    Кофеварка Café Gaia выполнена в классическом дизайне и готовит превосходный кофе. В термокувшине кофе сохраняет насыщенность вкуса и не остывает более 2 часов*.

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    Café Gaia Капельная кофеварка, термокувшин

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    Традиционный дизайн для вкусного и горячего кофе

    Термокувшин для горячего кофе (больше 2 часов)*

    • С термокувшином
    • Черный/серебристый
    • Объем 1,2 л
    • 2–15 чашек
    • Автоотключение
    Термокувшин из нержавеющей стали с двойными стенками, поддержание температуры

    Термокувшин из нержавеющей стали с двойными стенками, поддержание температуры

    Премиальный термокувшин из прочной нержавеющей стали сохранит весь аромат кофе и сохранит его горячим более 2 часов. Благодаря конструкции с двойными стенками кофе сохранит температуру не менее 65 °C даже после 2 часов.

    Умная система блокировки для сохранения аромата

    Умная система блокировки для сохранения аромата

    Этот термокувшин оснащен удобной в работе умной системой блокировки. Благодаря фиксатору полностью сохраняется аромат и температура кофе, даже если кувшин извлечь из кофеварки.

    Насыщенный вкус кофе благодаря направленной подаче воды

    Насыщенный вкус кофе благодаря направленной подаче воды

    Благодаря направленной подаче воды на фильтр раскрывается весь вкус и аромат молотого кофе.

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время

    Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

    Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

    Отделение для хранения кабеля: удобная организация на кухне

    Кабель можно легко хранить в отдельном отсеке в задней части кофеварки. Благодаря ему за кофемашиной не будет висеть лишний моток проводов.

    Автовыключение для экономии электричества и безопасной эксплуатации

    Автовыключение для экономии электричества и безопасной эксплуатации

    По окончании варки кофе прибор автоматически выключается для экономии энергии и безопасной эксплуатации, а термокувшин сохранит кофе горячим.

    Индикатор уровня воды для удобного наполнения

    Индикатор уровня воды для удобного наполнения

    Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Емкость резервуара для воды
      1320 мл
      Гарантия
      2 года

    • Технические характеристики

      Мощность
      900–1100 Вт
      Напряжение
      220–240 В
      Частота
      50–60 Гц
      Аккумулятор
      Нет

    • Функция безопасности

      Автоматическое отключение
      Да

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      22 см
      Ширина изделия
      21,1 см
      Высота изделия
      34,2 см
      Вес продукта
      1906 г
      Длина упаковки
      26,2 см
      Ширина упаковки
      29 см
      Высота упаковки
      38,8 см
      Вес в упаковке
      775 г

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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    • Кофе температурой не менее 65 °C даже после 2 часов

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