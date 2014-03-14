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  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день Настоящий итальянский эспрессо каждый день Настоящий итальянский эспрессо каждый день

    Philips Saeco Poemia Рожковая кофеварка

    HD8323/39

    Настоящий итальянский эспрессо каждый день

    Рожковая кофеварка Saeco гарантирует любителям традиционного приготовления кофе идеальный эспрессо каждый день. Запатентованный напорный фильтр Crema каждый раз гарантирует великолепную стойкую пену.

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    Philips Saeco Poemia Рожковая кофеварка

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    Настоящий итальянский эспрессо каждый день

    С напорным фильтром Crema

    • Классический капучинатор
    • Черный
    Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

    Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

    Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов

    Долговечные качественные материалы

    Долговечные качественные материалы

    Рожковая эспрессо-кофеварка Saeco создана из высококачественных и прочных материалов.

    Эргономичная работа день за днем

    Эргономичная работа день за днем

    Если необходимо добавить кофе или воды, очистить фильтр или поддон — все отсеки находятся в прямом доступе для максимального удобства.

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

    • Страна происхождения

      Страна производства
      Китай

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      0,8  m
      Напряжение
      230  V
      Частота
      50  Hz
      Емкость резервуара для воды
      1,25  l
      Макс. высота чашки
      75  mm
      Бойлеры
      1
      Давление помпы
      15  bar

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      4  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      200 x 265 x 297  mm

    • Общие характеристики

      Одновременное приготовление чашек кофе
      2
      Подходит для
      Молотый кофе
      Простая очистка и обслуживание
      Дополнительно: фильтр для воды Brita
      Удобное и простое использование
      Съемный поддон для капель
      Особые функции
      • Опция кипятка
      • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
      • Опция пара
      Кофейные напитки
      Эспрессо

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Пластик
      Материал бойлера
      Алюминий
      Материал поддона для капель
      Нержавеющая сталь
      Материал резервуара для воды
      Пластик
      Материал насадки панарелло
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Потребляемая мощность при заваривании
      1025  W

    Badge-D2C

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    • Щеточка для чистки

      HD5084/01

    • Держатель фильтра Philips

      CP9064/01

    • Фильтр на 2 чашки

      CP9063/01

    • Внутренняя трубка панарелло

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    • Адаптер для фильтр-пакетов

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