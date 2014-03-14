HD8325/79
Настоящий итальянский эспрессо каждый день
Рожковая кофеварка Saeco гарантирует любителям традиционного приготовления кофе идеальный эспрессо каждый день. Запатентованный напорный фильтр Crema каждый раз гарантирует великолепную стойкую пену.Узнать обо всех преимуществах
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Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов
Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!
Рожковая эспрессо-кофеварка Saeco создана из высококачественных и прочных материалов.
Если необходимо добавить кофе или воды, очистить фильтр или поддон — все отсеки находятся в прямом доступе для максимального удобства.
Подогрев чашек улучшает раскрытие аромата и гарантирует стойкость пены.
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Технические характеристики
Дизайн
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Общие характеристики
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