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Saeco Poemia

Рожковая кофеварка

HD8325/79
Saeco
Общая оценка / 5
Saeco
  • Настоящий итальянский эспрессо каждый день Настоящий итальянский эспрессо каждый день Настоящий итальянский эспрессо каждый день
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    Saeco Poemia Рожковая кофеварка

    HD8325/79
    Общая оценка / 5

    Настоящий итальянский эспрессо каждый день

    Рожковая кофеварка Saeco гарантирует любителям традиционного приготовления кофе идеальный эспрессо каждый день. Запатентованный напорный фильтр Crema каждый раз гарантирует великолепную стойкую пену. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco Poemia Рожковая кофеварка

    Настоящий итальянский эспрессо каждый день

    Рожковая кофеварка Saeco гарантирует любителям традиционного приготовления кофе идеальный эспрессо каждый день. Запатентованный напорный фильтр Crema каждый раз гарантирует великолепную стойкую пену. Узнать обо всех преимуществах

    Настоящий итальянский эспрессо каждый день

    Рожковая кофеварка Saeco гарантирует любителям традиционного приготовления кофе идеальный эспрессо каждый день. Запатентованный напорный фильтр Crema каждый раз гарантирует великолепную стойкую пену. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco Poemia Рожковая кофеварка

    Настоящий итальянский эспрессо каждый день

    Рожковая кофеварка Saeco гарантирует любителям традиционного приготовления кофе идеальный эспрессо каждый день. Запатентованный напорный фильтр Crema каждый раз гарантирует великолепную стойкую пену. Узнать обо всех преимуществах

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      Настоящий итальянский эспрессо каждый день

      С напорным фильтром Crema

      • Class
      • Классический капучинатор
      • Нержавеющая сталь/черный
      Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

      Подходит для молотого кофе и фильтр-пакетов

      Удобство использования: вы можете приготовить молотый кофе или кофе из фильтр-пакетов

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

      Долговечные качественные материалы

      Долговечные качественные материалы

      Рожковая кофеварка Saeco создана из высококачественных и прочных материалов.

      Эргономичная работа день за днем

      Эргономичная работа день за днем

      Если необходимо добавить кофе или воды, очистить фильтр или поддон — все отсеки находятся в прямом доступе для максимального удобства.

      Подогрев чашек

      Подогрев чашек

      Подогрев чашек улучшает раскрытие аромата и гарантирует стойкость пены.

      • Вес и размеры

        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        200 x 265 x 297  миллиметра
        Вес изделия
        4  кг

      • Страна происхождения

        Сделано в
        Китай

      • Общие характеристики

        Одновременное приготовление чашек кофе
        2
        Подходит для
        Молотый кофе
        Простая очистка и обслуживание
        Дополнительно: фильтр для воды Brita
        Удобное и простое использование
        • Подогрев чашек
        • Съемный поддон для капель
        Специальные функции
        • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
        • Опция кипятка
        • Опция пара
        Кофейные напитки
        Эспрессо

      • Конструкция

        Цвет
        Нержавеющая сталь с черным

      • Технические характеристики

        Напряжение
        230  В
        Длина шнура
        0,8  м
        Частота
        50  Гц
        Вместительный резервуар для воды
        1,25  л
        Давление помпы
        15 бар
        Высота чашки (макс.)
        75  миллиметра
        Бойлеры
        1

      • Обработка

        Материал бойлера
        Алюминий
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь и пластик
        Материал поддона для капель
        Нержавеющая сталь
        Материал резервуара для воды
        Пластик
        Материал насадки панарелло
        Нержавеющая сталь

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Социальная ответственность

        Потребляемая мощность при заваривании
        950  Вт

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