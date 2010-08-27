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  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

    Philips Saeco Syntia Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

    HD8838/32

    Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

    идеальное сочетание компактного и стильного дизайна, прекрасных характеристик и высококачественных материалов

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    Philips Saeco Syntia Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

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    Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

    компактная и стильная система приготовления кофе из цельных зерен

    • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
    • Красный
    Современный дизайн с отделкой из нержавеющей стали

    Современный дизайн с отделкой из нержавеющей стали

    Корпус эспрессо-кофемашины Saeco сделан из нержавеющей стали, благодаря чему машина выглядит современно и стильно. Такой прибор не только станет украшением вашей кухни, но и прослужит вам долгие годы.

    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

    Запрограммируйте ваши параметры кофе

    Запрограммируйте ваши параметры кофе

    Благодаря инновационной функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, его крепость и температуру, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

    Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Поддон для капель Saeco и капучинатор либо молочный кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное и гигиеничное решение сэкономит вам время.

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!

    Встроенная автоматическая система подачи молока с удобным наполнением

    Наслаждайтесь вкусом любимых напитков с молоком без перерыва: теперь вы можете подливать молоко в кувшин, даже если встроенный капучинатор подключен и работает.

    • Идеальный эспрессо

      Технология приготовления эспрессо
      • Адаптируемая система Saeco
      • Система сохранения аромата: предварительное заваривание

    • Разные рецепты

      Вариации с молоком
      Интегрированная автоматическая система подачи молока

    • Технические характеристики

      Мощность
      1400  W
      Напряжение
      230  V
      Давление помпы
      15  bar
      Частота
      50  Hz

    • Технические характеристики

      Поддерживаемые виды кофе
      • Молотый кофе
      • Цельные кофейные зерна
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Мощность
      1400  W
      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      80  cm
      Страна изготовления
      • Сделано в Италии
      • Разработано в Италии
      Частота
      50  Hz
      Давление воды в насосе
      15 бар (идеальный эспрессо)
      Количество бойлеров
      1 бойлер
      Съемная варочная группа
      Да

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      330 x 450 x 415  mm
      Емкость отсека для зерен
      250  g
      Емкость контейнера для отходов
      8  servings
      Вес продукта
      8,9  kg
      Объем резервуара для воды
      1,2  l

    • Удобство использования

      Использование
      • Регулируемый диспенсер для кофе
      • Специальное отверстие для молотого кофе
      • Фронтальный доступ ко всем элементам
      • Быстрый пар
      • Съемная варочная группа
      • Съемный резервуар для воды
      Очистка и обслуживание
      Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

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