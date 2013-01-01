Регулировка объема и крепости кофе

Выберите любимый сорт кофе и укажите нужный объем и крепость (температура, предварительная варка, крепость). Объем: выберите объем кофе в соответствии с вашими предпочтениями или размером чашек. Температура: в меню настроек кофемашины можно установить температуру напитка. Предварительная варка: чтобы раскрыть весь аромат кофе, в меню настроек укажите время предварительного смачивания кофе в камере процеживания. Крепость: с помощью специального рычага на боковой панели кофемашины можно отрегулировать крепость напитка в зависимости от объема перемалываемого кофе.