HD8930/09
Приготовление превосходного кофе чашка за чашкой
Новая кофемашина Saeco Royal — усовершенствованная версия классической модели. Неизменным осталось качество приготовления кофе и большой объем контейнеров для зерен, воды и молотого кофе.Узнать обо всех преимуществах
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Выберите любимый сорт кофе и укажите нужный объем и крепость (температура, предварительная варка, крепость). Объем: выберите объем кофе в соответствии с вашими предпочтениями или размером чашек. Температура: в меню настроек кофемашины можно установить температуру напитка. Предварительная варка: чтобы раскрыть весь аромат кофе, в меню настроек укажите время предварительного смачивания кофе в камере процеживания. Крепость: с помощью специального рычага на боковой панели кофемашины можно отрегулировать крепость напитка в зависимости от объема перемалываемого кофе.
Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!
Эта функция позволяет не только хранить чашки и стаканы для эспрессо на эспрессо-кофемашине, но и подогревает их, позволяя аромату раскрыться в полной мере и сохранить температуру
Для поддержания идеального рабочего состояния эспрессо-кофемашины Saeco очищайте автоматический капучинатор, промывая его теплой водой/в посудомоечной машине.
Две независимые нагревательные системы обеспечивают оптимальную температуру кофе и молока. Автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco гарантирует быстрое и профессиональное приготовление разных видов кофе. Сколько бы порций латте макиато вы ни приготовили, каждая чашка будет идеальной.
Кувшин для молока изготовлен из премиум-материалов (нержавеющей стали). Благодаря продуманному дизайну его легко ежедневно разбирать и промывать, что помогает поддерживать идеальную чистоту в системе подачи молока.
Saeco является синонимом удобства: требуется ли добавить зерна или воду, очистить контейнер для использованного кофе или поддон для капель — все отсеки этой автоматической кофемашины легко доступны.
Молоко совсем необязательно хранить в холодильнике всегда: в термокувшине оно остается свежим в течение нескольких часов, а система подачи молока всегда подключена и готова к использованию в любой момент.
Кофемашина Saeco Royal One Touch Cappuccino в любой момент приготовит для вас любимый кофейный напиток. Резервуар для воды, контейнер для кофейного зерна, отделение для использованного кофе и поддон имеют достаточный объем, чтобы готовить кофе в течение всего дня даже при частом использовании.
Готовьте напитки из кофе и молока по любимым рецептам одним нажатием кнопки. Благодаря встроенному капучинатору для приготовления любимого напитка достаточного одного нажатия кнопки!
Идеальный эспрессо
Особенности
Технические характеристики
Технические характеристики
Конструкция
Вес и габариты
Удобство использования
Обслуживание
Социальная ответственность
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