Ключевые слова для поиска

  • Приготовление превосходного кофе чашка за чашкой Приготовление превосходного кофе чашка за чашкой Приготовление превосходного кофе чашка за чашкой

    Philips Saeco Royal Автоматическая кофемашина

    HD8930/09

    Приготовление превосходного кофе чашка за чашкой

    Новая кофемашина Saeco Royal — усовершенствованная версия классической модели. Неизменным осталось качество приготовления кофе и большой объем контейнеров для зерен, воды и молотого кофе.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Saeco Royal Автоматическая кофемашина

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Приготовление превосходного кофе чашка за чашкой

    Большая емкость и термокувшин для молока

    • Royal
    • One Touch
    Регулировка объема и крепости кофе

    Регулировка объема и крепости кофе

    Выберите любимый сорт кофе и укажите нужный объем и крепость (температура, предварительная варка, крепость). Объем: выберите объем кофе в соответствии с вашими предпочтениями или размером чашек. Температура: в меню настроек кофемашины можно установить температуру напитка. Предварительная варка: чтобы раскрыть весь аромат кофе, в меню настроек укажите время предварительного смачивания кофе в камере процеживания. Крепость: с помощью специального рычага на боковой панели кофемашины можно отрегулировать крепость напитка в зависимости от объема перемалываемого кофе.

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!

    Подогрев чашек

    Подогрев чашек

    Эта функция позволяет не только хранить чашки и стаканы для эспрессо на эспрессо-кофемашине, но и подогревает их, позволяя аромату раскрыться в полной мере и сохранить температуру

    Капучинатор можно мыть в посудомоечной машине

    Капучинатор можно мыть в посудомоечной машине

    Для поддержания идеального рабочего состояния эспрессо-кофемашины Saeco очищайте автоматический капучинатор, промывая его теплой водой/в посудомоечной машине.

    Двойной бойлер для быстрого приготовления молочных напитков

    Двойной бойлер для быстрого приготовления молочных напитков

    Две независимые нагревательные системы обеспечивают оптимальную температуру кофе и молока. Автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco гарантирует быстрое и профессиональное приготовление разных видов кофе. Сколько бы порций латте макиато вы ни приготовили, каждая чашка будет идеальной.

    Легкость очистки кувшина для молока из нержавеющей стали

    Легкость очистки кувшина для молока из нержавеющей стали

    Кувшин для молока изготовлен из премиум-материалов (нержавеющей стали). Благодаря продуманному дизайну его легко ежедневно разбирать и промывать, что помогает поддерживать идеальную чистоту в системе подачи молока.

    Эргономичная работа день за днем

    Эргономичная работа день за днем

    Saeco является синонимом удобства: требуется ли добавить зерна или воду, очистить контейнер для использованного кофе или поддон для капель — все отсеки этой автоматической кофемашины легко доступны.

    Термокувшин для молока

    Термокувшин для молока

    Молоко совсем необязательно хранить в холодильнике всегда: в термокувшине оно остается свежим в течение нескольких часов, а система подачи молока всегда подключена и готова к использованию в любой момент.

    Вместительные контейнеры

    Вместительные контейнеры

    Кофемашина Saeco Royal One Touch Cappuccino в любой момент приготовит для вас любимый кофейный напиток. Резервуар для воды, контейнер для кофейного зерна, отделение для использованного кофе и поддон имеют достаточный объем, чтобы готовить кофе в течение всего дня даже при частом использовании.

    Выбор напитка одним касанием

    Готовьте напитки из кофе и молока по любимым рецептам одним нажатием кнопки. Благодаря встроенному капучинатору для приготовления любимого напитка достаточного одного нажатия кнопки!

    • Идеальный эспрессо

      Технология приготовления эспрессо
      • Система сохранения аромата: предварительное заваривание
      • Подогрев чашек

    • Особенности

      Одновременное приготовление двух чашек
      Да
      Трубка для горячей воды
      ДА

    • Технические характеристики

      Мощность
      1400  W
      Напряжение
      230  V
      Давление помпы
      15  bar
      Частота
      50  Hz

    • Технические характеристики

      Поддерживаемые виды кофе
      • Цельные кофейные зерна
      • Молотый кофе
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Мощность
      1400  W
      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      80  cm
      Страна изготовления
      • Разработано в Италии
      • Сделано в Италии
      Частота
      50  Hz
      Давление воды в насосе
      15 бар (идеальный эспрессо)
      Количество бойлеров
      2 бойлера (моментальный пар)
      Съемная варочная группа
      Да

    • Конструкция

      Цвет
      Серебристый
      Materials and finishing
      Пластиковая передняя/верхняя панель + металлическая боковая/задняя панель

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      336 x 380 x 450  mm
      Емкость отсека для зерен
      350  g
      Емкость контейнера для отходов
      20  servings
      Вес продукта
      15  kg
      Объем резервуара для воды
      2,2  l
      Объем кувшина для молока
      0,5  l

    • Удобство использования

      Использование
      • Регулируемый диспенсер для кофе
      • Моментальный пар (2 бойлера)
      • Съемная варочная группа
      Очистка и обслуживание
      • Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции молока
      • Цикл удаления накипи

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Функция автоматического перехода в режим ожидания
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    • Saeco RI9127/12

      RI9127/12

    • Щеточка для чистки

      HD5084/01

    • CRP995/01

      CRP995/01

    • CRP993/01

      CRP993/01

    • Мини-фильтр для воды

      CRP979/01

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.