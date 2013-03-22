12 программ для выпечки хлеба, приготовления теста и даже варенья

Хлебопечь Philips оснащена 12 простыми программами для выпечки любой сложности — от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. В ней также можно приготовить прекрасное пресное тесто или даже варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда вкусна и проста в приготовлении. С помощью программ можно установить оптимальную температуру и время приготовления для различных видов выпечки. Если у вас мало времени, можно воспользоваться программой быстрого выпекания или даже экспресс-выпекания, при которой выпечка будет готова через один час.