Свежий хлеб на завтрак каждый день

Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Все так просто... вечером добавьте ингредиенты, установите таймер отсрочки старта на утро, и хлебопечь Philips сделает все сама. Узнать обо всех преимуществах