HD9015/30
Свежий хлеб на завтрак каждый день
Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Все так просто... вечером добавьте ингредиенты, установите таймер отсрочки старта на утро, и хлебопечь Philips сделает все сама.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря усовершенствованной системе контроля температуры хлебопечь Philips VIVA позволяет испечь хлеб на любой вкус — просто нажмите нужную кнопку на панели управления, и Вы получите выпечку со светлой, золотистой или темной корочкой.
Наслаждайтесь незабываемым вкусом и неповторимым запахом свежего теплого хлеба по утрам — отличное начало дня! Просто установите перед сном таймер отсрочки старта на нужное время, и, пока вы спите, хлебопечь испечет превосходный свежий хлеб к вашему завтраку.
Во время замешивания теста хлебопечь издает звуковой сигнал, сообщающий о том, что можно добавить дополнительные ингредиенты.
Хлебопечь отличается продуманным дизайном и работает тихо (65 дБа). Компактная форма позволяет разместить ее на любой современной кухне.
Хлебопечь Philips оснащена 12 простыми программами для выпечки любой сложности — от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. В ней также можно приготовить прекрасное пресное тесто или даже варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда вкусна и проста в приготовлении. С помощью программ можно установить оптимальную температуру и время приготовления для различных видов выпечки. Если у вас мало времени, можно воспользоваться программой быстрого выпекания или даже экспресс-выпекания, при которой выпечка будет готова через один час.
Съемная крышка для легкой очистки
Характеристики дизайна
Материал
Общие характеристики
Аксессуары в комплекте
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.