Ключевые слова для поиска

  • Свежий хлеб на завтрак каждый день Свежий хлеб на завтрак каждый день Свежий хлеб на завтрак каждый день

    Daily Collection Хлебопечь

    HD9015/30

    Свежий хлеб на завтрак каждый день

    Вы полюбите этот незабываемый запах свежего теплого хлеба по утрам! Все так просто... вечером добавьте ингредиенты, установите таймер отсрочки старта на утро, и хлебопечь Philips сделает все сама.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Хлебопечь

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Свежий хлеб на завтрак каждый день

    Выпечка на любой вкус. Просто и вкусно!

    • 12 программ
    • 1000 г
    • Белый
    • Отсрочка старта до 13 часов
    3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

    3 уровня подрумянивания корочки на любой вкус

    Благодаря усовершенствованной системе контроля температуры хлебопечь Philips VIVA позволяет испечь хлеб на любой вкус — просто нажмите нужную кнопку на панели управления, и Вы получите выпечку со светлой, золотистой или темной корочкой.

    Таймер отсрочки до 13 часов позволит испечь свежий хлеб к заданному времени

    Таймер отсрочки до 13 часов позволит испечь свежий хлеб к заданному времени

    Наслаждайтесь незабываемым вкусом и неповторимым запахом свежего теплого хлеба по утрам — отличное начало дня! Просто установите перед сном таймер отсрочки старта на нужное время, и, пока вы спите, хлебопечь испечет превосходный свежий хлеб к вашему завтраку.

    Индикатор добавления ингредиентов для выпекания хлеба с добавками

    Индикатор добавления ингредиентов для выпекания хлеба с добавками

    Во время замешивания теста хлебопечь издает звуковой сигнал, сообщающий о том, что можно добавить дополнительные ингредиенты.

    Продуманный дизайн — компактный размер и тихая работа (&lt; 65 дБа)

    Продуманный дизайн — компактный размер и тихая работа (< 65 дБа)

    Хлебопечь отличается продуманным дизайном и работает тихо (65 дБа). Компактная форма позволяет разместить ее на любой современной кухне.

    2 размера буханки, буханка весом до 1 кг

    2 размера буханки, буханка весом до 1 кг

    В комплект входит буклет с рецептами

    В комплект входит буклет с рецептами

    Через окошко удобно следить за тем, как хлеб поднимается и подрумянивается

    Через окошко удобно следить за тем, как хлеб поднимается и подрумянивается

    12 программ для выпечки хлеба, приготовления теста и даже варенья

    Хлебопечь Philips оснащена 12 простыми программами для выпечки любой сложности — от полезного цельнозернового до французского хлеба, хлеба без глютена и сладкой выпечки. В ней также можно приготовить прекрасное пресное тесто или даже варенье. С хлебопечью Philips выпечка всегда вкусна и проста в приготовлении. С помощью программ можно установить оптимальную температуру и время приготовления для различных видов выпечки. Если у вас мало времени, можно воспользоваться программой быстрого выпекания или даже экспресс-выпекания, при которой выпечка будет готова через один час.

    Съемная крышка для легкой очистки

    Съемная крышка для легкой очистки

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Звездный белый

    • Материал

      Контейнер для выпечки
      Алюминиевый сплав
      Основной корпус
      Полипропилен
      Лопатка для замеса
      Алюминиевый сплав

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Буклет с рецептами
      Да
      Сигнал добавления ингредиентов
      Да
      Размер выпечки
      750 г, 1 кг
      Степени готовности
      3
      Термоизолированный корпус
      Да
      Включение одним нажатием
      Да
      Программа приготовления теста
      Паста, тесто (пицца, печенье, бублики и т. д.)
      Быстрое программирование
      Да
      Количество часов таймера задержки
      13
      Программа приготовления варенья
      Да
      ЖК-дисплей
      Да
      Количество лопастей для замеса
      1
      Количество программ
      12
      Время сохранения хлеба теплым
      1 час

    • Аксессуары в комплекте

      Лопасти для замеса
      Да
      Мерная чашка
      Да
      Контейнер для выпечки
      До 1 кг
      Мерная ложечка
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.