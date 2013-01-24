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Меньше калорий, больше вкуса и аромата!
Точные настройки для каждого блюда. Узнать обо всех преимуществах
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Меньше калорий, больше вкуса и аромата!
Точные настройки для каждого блюда. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами Ваших любимых приправ.
2 корзины для одновременного приготовления разных блюд.
Каждая корзина вмещает по 6 яиц.
Резервуар для воды удобно наполнять во время использования прибора.
Характеристики дизайна
Аксессуары в комплекте
Общие характеристики
Технические характеристики