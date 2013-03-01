HD9126/00
Меньше калорий, больше вкуса и аромата!
Точные настройки для каждого блюда.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.
Каждая корзина вмещает по 6 яиц.
Простая очистка деталей в посудомоечной машине.
Резервуар для воды удобно наполнять во время использования прибора.
Составляемые чаши для удобства хранения.
3 корзины для одновременного приготовления разных блюд.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
Аксессуары в комплекте
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.