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  • Меньше калорий, больше вкуса и аромата! Меньше калорий, больше вкуса и аромата! Меньше калорий, больше вкуса и аромата!

    Daily Collection Пароварка

    HD9126/00

    Меньше калорий, больше вкуса и аромата!

    Точные настройки для каждого блюда.

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    Daily Collection Пароварка

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    Меньше калорий, больше вкуса и аромата!

    С контейнером для трав и специй

    • 9 л, 900 Вт
    • Ручной таймер
    • Контейнер д/специй, чаша д/супа и риса
    • Пластик, черный
    Контейнер для трав и специй для придания блюдам аромата душистых приправ

    Контейнер для трав и специй для придания блюдам аромата душистых приправ

    Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.

    Углубления для яиц

    Углубления для яиц

    Каждая корзина вмещает по 6 яиц.

    Детали можно мыть в посудомоечной машине

    Детали можно мыть в посудомоечной машине

    Простая очистка деталей в посудомоечной машине.

    Удобство наполнения водой

    Удобство наполнения водой

    Резервуар для воды удобно наполнять во время использования прибора.

    Составляемые чаши для удобства хранения

    Составляемые чаши для удобства хранения

    Составляемые чаши для удобства хранения.

    Приготовление на пару сохраняет питательную ценность — полезно для здоровья

    Приготовление на пару сохраняет питательную ценность — полезно для здоровья

    Таймер для приготовления рыбы, овощей, риса и других блюд

    Таймер для приготовления рыбы, овощей, риса и других блюд

    Чаша для супа, тушеных блюд, риса и других продуктов

    Чаша для супа, тушеных блюд, риса и других продуктов

    Крышка "капля-стоп"

    Крышка "капля-стоп"

    3 корзины для приготовления сразу нескольких блюд

    3 корзины для одновременного приготовления разных блюд.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Черный
      Материал
      Пластик

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      80  cm
      Мощность
      900  W
      Частота
      50/60  Hz
      Вместительный резервуар для воды
      1  L
      Емкость (макс.)
      2,6 + 2,9 + 4,1  L

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Индикатор включения питания
      Да
      Ненагревающиеся ручки
      Да
      Индикатор уровня воды
      Да
      Количество уровней
      3  pcs
      Защита от перегрева и датчик воды в резервуаре
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Углубления для яиц
      Да
      Чаша для риса/супа/продуктов
      Да

    Badge-D2C

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