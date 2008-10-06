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    HD9140/90

    HD9140/90

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    HD9140/90

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    Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

    Контейнер для трав и специй для добавления ароматных приправ

    Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.

    Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

    Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

    Использование посудомоечной машины облегчает очистку.

    Внешнее устройство для долива воды

    Внешнее устройство для долива воды

    Внешнее устройство для долива воды во время приготовления.

    Составляемые чаши для удобного хранения

    Составляемые чаши для удобного хранения

    Составляемые чаши занимают меньше места при хранении.

    Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

    Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

    Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими.

    Набор предустановленных режимов для рыбы, овощей, риса и т.п.

    Набор предустановленных режимов для рыбы, овощей, риса и т.п.

    Приготовление на пару — это тонкое искусство, и именно поэтому пароварки Philips оснащены широким рядом предустановленных режимов, благодаря которым пар выключается автоматически. Это помогает готовить огромное разнообразие блюд, включая рис, яйца, овощи, цыплят и рыбу, добиваясь превосходных результатов и сохраняя все ароматы и витамины.

    Отделение для хранения шнура

    Отделение для хранения шнура

    Отделение для хранения шнура экономит место на кухне.

    Индикатор очистки от накипи со звуковым сигналом

    Индикатор очистки от накипи со звуковым сигналом.

    Цифровой таймер

    Цифровой таймер со звуковым сигналом, сообщающим о готовности, и функцией автоматического отключения.

    Индикатор необходимости долива воды

    Индикатор добавления воды загорается при низком уровне воды.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Черный, металлик, красный
      Материал
      Пластиковые и стальные части

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      100  cm
      Мощность
      900  W
      Частота
      50/60  Hz
      Вместительный резервуар для воды
      1,1  l
      Емкость (макс.)
      2,5 / 2,6 / 3,5  l

    • Вес и габариты

      Вес прибора
      2,3  kg
      Размеры изделия (ш x в x г)
      312 x 450 x 227  mm

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Индикатор включения питания
      Да
      Ненагревающиеся ручки
      Да
      Индикатор уровня воды
      Да
      Количество уровней
      3  pcs
      Защита от перегрева и датчик воды в резервуаре
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Углубления для яиц
      Да
      Контейнер для риса/супа/продуктов питания
      1,2  l

    Badge-D2C

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