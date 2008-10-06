HD9140/90
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Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.
Использование посудомоечной машины облегчает очистку.
Внешнее устройство для долива воды во время приготовления.
Составляемые чаши занимают меньше места при хранении.
Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими.
Приготовление на пару — это тонкое искусство, и именно поэтому пароварки Philips оснащены широким рядом предустановленных режимов, благодаря которым пар выключается автоматически. Это помогает готовить огромное разнообразие блюд, включая рис, яйца, овощи, цыплят и рыбу, добиваясь превосходных результатов и сохраняя все ароматы и витамины.
Отделение для хранения шнура экономит место на кухне.
Индикатор очистки от накипи со звуковым сигналом.
Цифровой таймер со звуковым сигналом, сообщающим о готовности, и функцией автоматического отключения.
Индикатор добавления воды загорается при низком уровне воды.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Вес и габариты
Общие характеристики
Аксессуары в комплекте
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