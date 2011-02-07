HD9140/91
Еще вкуснее и ароматнее!
Пароварка Philips с контейнером для трав и специй позволяет насытить блюда изысканными ароматами любимых приправ. В чаше для варки XL можно приготовить супы, рис, гарниры, каши и другие блюда. Просто выберите предустановленный режим!Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.
Приготовление на пару — это тонкое искусство, и именно поэтому пароварки Philips оснащены широким рядом предустановленных режимов, благодаря которым пар выключается автоматически. Это помогает готовить огромное разнообразие блюд, включая рис, яйца, овощи, цыплят и рыбу, добиваясь превосходных результатов и сохраняя все ароматы и витамины.
Чашу для варки XL можно использовать для приготовления самых разнообразных вкусных блюд для всей семьи. Она подходит для приготовления супа, тушеных блюд, риса и других продуктов.
Книга самых вкусных рецептов
Использование посудомоечной машины облегчает очистку.
Отделение для хранения шнура экономит место на кухне.
Составляемые чаши занимают меньше места при хранении.
Внешнее устройство для долива воды во время приготовления.
Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими.
Индикаторы очистки от накипи и добавления воды со звуковыми сигналами.
Цифровой таймер со звуковым сигналом, сообщающим о готовности, и функцией автоматического отключения.
Нужно приготовить большую порцию, например цыпленка или любое другое объемное блюдо? Просто снимите днища с чаш, чтобы увеличить функциональное пространство, а пароварка сделает все остальное — тщательно приготовит все продукты.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Вес и габариты
Общие характеристики
Аксессуары в комплекте
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