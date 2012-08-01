HD9170/91
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Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами Ваших любимых приправ.
Цифровой таймер подаст сигнал, когда еда будет готова.
Цифровой индикатор необходимости долива воды подает сигнал при низком уровне воды.
Резервуар для воды удобно наполнять во время использования прибора.
Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими.
Буклет с рецептами в комплекте
Простая и безопасная очистка деталей в посудомоечной машине.
Функция Meal Program позволяет установить оптимальное время приготовления для каждой чаши в отдельности. Теперь вы можете не волноваться, что блюда будут недоваренными или переваренными! Все вкусно и вовремя!
Функция Турбо Старт позволяет быстро установить оптимальный температурный режим для приготовления на пару, благодаря чему в продуктах сохраняется больше питательных веществ.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
Аксессуары в комплекте
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