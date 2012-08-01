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    HD9170/91

    HD9170/91

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    HD9170/91

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    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Черный, нержавеющая сталь
      Материал
      Пластик и металл

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      100  cm
      Мощность
      1350  W
      Частота
      50/60  Hz
      Вместительный резервуар для воды
      1,5  l
      Емкость (макс.)
      2,6/2,8/3,2  l

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Индикатор включения питания
      Да
      Ненагревающиеся ручки
      Да
      Индикатор уровня воды
      Да
      Количество уровней
      3  pcs
      Защита от перегрева и датчик воды в резервуаре
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Углубления для яиц
      Да

    Badge-D2C

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