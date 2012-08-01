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  • Правильный вкус блюд на пару Правильный вкус блюд на пару Правильный вкус блюд на пару

    Avance Collection Пароварка

    HD9190/30

    Правильный вкус блюд на пару

    Благодаря режиму Chef Program пароварка Philips сохраняет яркий цвет овощей и готовит рыбу с нежной текстурой, обеспечивая идеальное сочетание температуры и времени. Вы также можете выбрать режим Meal Program, и все блюда будут приготовлены за оптимальное время.

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    Avance Collection Пароварка

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    Правильный вкус блюд на пару

    Идеальное соотношение времени приготовления и температуры

    • 9 л, 2000 Вт
    • Цифровой таймер, турбонагрев
    • Контейнер для специй, функция Meal+Chef
    • Металл, нержавеющая сталь
    Контейнер для трав и специй для придания блюдам аромата душистых приправ

    Контейнер для трав и специй для придания блюдам аромата душистых приправ

    Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.

    Цифровой таймер

    Цифровой таймер

    Цифровой таймер подаст сигнал, когда еда будет готова.

    Цифровой индикатор необходимости долива воды с сигналом

    Цифровой индикатор необходимости долива воды с сигналом

    Цифровой индикатор необходимости долива воды подает сигнал при низком уровне воды.

    Буклет с рецептами

    Буклет с рецептами

    Буклет с рецептами в комплекте

    Удобство наполнения водой

    Удобство наполнения водой

    Резервуар для воды удобно наполнять во время использования прибора.

    Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

    Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

    Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими.

    Детали можно мыть в посудомоечной машине

    Детали можно мыть в посудомоечной машине

    Простая очистка деталей в посудомоечной машине.

    Объем 9 л и съемные поддоны

    Объем 9 л и съемные поддоны

    Чаша для супа, тушеных блюд, риса и других продуктов

    Чаша для супа, тушеных блюд, риса и других продуктов

    Функция Meal Program для выбора лучшего времени приготовления для каждой чаши

    Функция Meal Program позволяет установить оптимальное время приготовления для каждой чаши в отдельности. Теперь вы можете не волноваться, что блюда будут недоваренными или переваренными! Все вкусно и вовремя!

    Функция Chef Program позволяет установить оптимальную температуру и время

    В режиме Chef Program пароварка устанавливает оптимальную температуру и время приготовления, и вы с легкостью приготовите овощи, рыбу, картофель или рис.

    Функция Турбо Старт для быстрой готовки и сохранения питательной ценности

    Функция Турбо Старт позволяет быстро установить оптимальный температурный режим для приготовления на пару, благодаря чему в продуктах сохраняется больше питательных веществ.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Нержавеющая сталь
      Материал
      Металл

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      100  cm
      Мощность
      2000  W
      Частота
      50/60  Hz
      Вместительный резервуар для воды
      1,6  l
      Емкость (макс.)
      2,6/2,8/3,2  l

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Индикатор включения питания
      Да
      Ненагревающиеся ручки
      Да
      Индикатор уровня воды
      Да
      Количество уровней
      3  pcs
      Защита от перегрева и датчик воды в резервуаре
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Углубления для яиц
      Да

    Badge-D2C

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