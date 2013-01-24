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Avance Collection

Пароварка

HD9190/30
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Общая оценка / 5
  • Правильный вкус блюд на пару Правильный вкус блюд на пару Правильный вкус блюд на пару
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    Avance Collection Пароварка

    HD9190/30
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    Правильный вкус блюд на пару

    Благодаря режиму Chef Program пароварка Philips сохраняет яркий цвет овощей и готовит рыбу с нежной текстурой, обеспечивая идеальное сочетание температуры и времени. Вы также можете выбрать режим Meal Program, и все блюда будут приготовлены за оптимальное время. Узнать обо всех преимуществах

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    Avance Collection Пароварка

    Правильный вкус блюд на пару

    Благодаря режиму Chef Program пароварка Philips сохраняет яркий цвет овощей и готовит рыбу с нежной текстурой, обеспечивая идеальное сочетание температуры и времени. Вы также можете выбрать режим Meal Program, и все блюда будут приготовлены за оптимальное время. Узнать обо всех преимуществах

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      Правильный вкус блюд на пару

      Идеальное соотношение времени приготовления и температуры

      • 9 л, 2000 Вт
      • Цифровой таймер, турбонагрев
      • Контейнер для специй, функция Meal+Chef
      • Металл, нержавеющая сталь
      Контейнер для трав и специй для придания блюдам аромата душистых приправ

      Контейнер для трав и специй для придания блюдам аромата душистых приправ

      Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами Ваших любимых приправ.

      Цифровой таймер

      Цифровой таймер

      Цифровой таймер подаст сигнал, когда еда будет готова.

      Цифровой индикатор необходимости долива воды с сигналом

      Цифровой индикатор необходимости долива воды с сигналом

      Цифровой индикатор необходимости долива воды подает сигнал при низком уровне воды.

      Буклет с рецептами

      Буклет с рецептами

      Буклет с рецептами в комплекте

      Удобство наполнения водой

      Удобство наполнения водой

      Резервуар для воды удобно наполнять во время использования прибора.

      Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

      Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

      Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими.

      Объем 9 л и съемные поддоны

      Объем 9 л и съемные поддоны

      Чаша для супа, тушеных блюд, риса и других продуктов

      Чаша для супа, тушеных блюд, риса и других продуктов

      Части можно мыть в посудомоечной машине

      Части можно мыть в посудомоечной машине

      Функция Meal Program позволяет установить оптимальное время приготовления для каждой чаши

      Функция Meal Program позволяет установить оптимальное время приготовления для каждой чаши в отдельности. Теперь вы можете не волноваться, что блюда будут недоваренными или переваренными! Все вкусно и вовремя!

      Функция Chef Program позволяет установить оптимальную температуру и время

      В режиме Chef Program пароварка устанавливает оптимальную температуру и время приготовления, и вы с легкостью приготовите овощи, рыбу, картофель или рис.

      Функция Турбо Старт для быстрого приготовления и сохранения питательной ценности продуктов

      Функция Турбо Старт позволяет быстро установить оптимальный температурный режим для приготовления на пару, благодаря чему в продуктах сохраняется больше питательных веществ.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал
        Металл
        Цвет
        Нержавеющая сталь

      • Аксессуары в комплекте

        Углубления для яиц
        Да

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Ненагревающиеся ручки
        Да
        Индикатор уровня воды
        Да
        Защита от перегрева и от включения без воды
        Да
        Количество чаш
        3  шт.
        Отделение для хранения шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        2000  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        100  см
        Емкость (макс.)
        2,6/2,8/3,2  л
        Вместительный резервуар для воды
        1,6  л

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