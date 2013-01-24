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Правильный вкус блюд на пару
Благодаря режиму Chef Program пароварка Philips сохраняет яркий цвет овощей и готовит рыбу с нежной текстурой, обеспечивая идеальное сочетание температуры и времени. Вы также можете выбрать режим Meal Program, и все блюда будут приготовлены за оптимальное время. Узнать обо всех преимуществах
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Правильный вкус блюд на пару
Благодаря режиму Chef Program пароварка Philips сохраняет яркий цвет овощей и готовит рыбу с нежной текстурой, обеспечивая идеальное сочетание температуры и времени. Вы также можете выбрать режим Meal Program, и все блюда будут приготовлены за оптимальное время. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами Ваших любимых приправ.
Цифровой таймер подаст сигнал, когда еда будет готова.
Цифровой индикатор необходимости долива воды подает сигнал при низком уровне воды.
Буклет с рецептами в комплекте
Резервуар для воды удобно наполнять во время использования прибора.
Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими.
Функция Meal Program позволяет установить оптимальное время приготовления для каждой чаши в отдельности. Теперь вы можете не волноваться, что блюда будут недоваренными или переваренными! Все вкусно и вовремя!
В режиме Chef Program пароварка устанавливает оптимальную температуру и время приготовления, и вы с легкостью приготовите овощи, рыбу, картофель или рис.
Функция Турбо Старт позволяет быстро установить оптимальный температурный режим для приготовления на пару, благодаря чему в продуктах сохраняется больше питательных веществ.
Характеристики дизайна
Аксессуары в комплекте
Общие характеристики
Технические характеристики