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  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!* Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!* Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
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    Viva Collection Airfryer

    HD9220/20

    Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*

    Уникальная технология Rapid Air от Philips позволяет готовить блюда во фритюре — нежные внутри и с хрустящей корочкой. Для идеальной текстуры и превосходного вкуса практически не требуется масла!

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    Viva Collection Airfryer

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    Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*

    С технологией Rapid Air для идеальных результатов

    • Блюда с малым содержанием жира
    • Мультиварка
    • Черный
    • 800 г
    Здоровые блюда с аппетитной корочкой благодаря технологии Rapid Air

    Здоровые блюда с аппетитной корочкой благодаря технологии Rapid Air

    Уникальная технология Rapid Air позволяет жарить, запекать и готовить во фритюре с использованием небольшого количества масла или без него. Меньше неприятных запахов и более вкусные блюда и закуски, чем при жарке в обычной фритюрнице. Удобная очистка и простота использования!

    Позволяет регулировать время и температуру

    Позволяет регулировать время и температуру

    Встроенный таймер позволяет установить длительность приготовления до 30 минут. Функция автоматического отключения снабжена сигналом о готовности блюд. Регулятор нагрева позволяет предварительно задать оптимальную температуру для приготовления пищи до 200 градусов. Наслаждайтесь хрустящими золотистыми ломтиками картофеля, готовьте идеальные закуски, курицу, мясо и множество других блюд, указав нужную длительность и температуру приготовления!

    С помощью аэрогриля можно жарить, готовить во фритюре и даже запекать

    С помощью аэрогриля можно жарить, готовить во фритюре и даже запекать

    Инновационная технология Rapid Air аэрогриля Philips позволяет не только готовить во фритюре, но также жарить и запекать. Универсальное решение для приготовления любых блюд!

    Уникальный дизайн: приготовление вкусных блюд с низким содержанием жира

    Уникальный дизайн: приготовление вкусных блюд с низким содержанием жира

    Уникальный дизайн аэрогриля Philips: особая конструкция, быстро циркулирующий горячий воздух и оптимальный температурный режим позволяют быстро готовить полезные жареные блюда без добавления масла.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Для дополнительного удобства съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно мыть в посудомоечной машине.

    Большая вместимость для приготовления любимых блюд

    Большая вместимость для приготовления любимых блюд

    Высокая мощность для быстрого приготовления

    Высокая мощность для быстрого приготовления

    Буклет с рецептами для приготовления вкусных блюд

    Эта кулинарная книга составлена мастерами-кулинарами и содержит рецепты для создания в аэрогриле блюд с низким содержанием жира. В ней вы также найдете рецепты, требующие разного способа приготовления: с помощью аэрогриля вы сможете легко и быстро жарить, запекать и готовить во фритюре более здоровую пищу.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Мощность
      1425  W
      Длина шнура
      0,8  m
      Частота
      50/60  Hz

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      287 x 315 x 384  mm
      Вес изделия
      7  kg

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Автоматическое отключение
      • Отделение для хранения шнура
      • Нескользящие ножки
      • Запатентованная технология Rapid Air
      • Сигнал готовности
      • Настройка температуры
      • Настройка времени
      • Книга рецептов и приложение
      • Термоизолированный корпус
      Настройка времени
      До 30 минут

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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    • По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips.

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