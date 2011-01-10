HD9220/20
Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
Уникальная технология Rapid Air от Philips позволяет готовить блюда во фритюре — нежные внутри и с хрустящей корочкой. Для идеальной текстуры и превосходного вкуса практически не требуется масла!Узнать обо всех преимуществах
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Уникальная технология Rapid Air позволяет жарить, запекать и готовить во фритюре с использованием небольшого количества масла или без него. Меньше неприятных запахов и более вкусные блюда и закуски, чем при жарке в обычной фритюрнице. Удобная очистка и простота использования!
Встроенный таймер позволяет установить длительность приготовления до 30 минут. Функция автоматического отключения снабжена сигналом о готовности блюд. Регулятор нагрева позволяет предварительно задать оптимальную температуру для приготовления пищи до 200 градусов. Наслаждайтесь хрустящими золотистыми ломтиками картофеля, готовьте идеальные закуски, курицу, мясо и множество других блюд, указав нужную длительность и температуру приготовления!
Инновационная технология Rapid Air аэрогриля Philips позволяет не только готовить во фритюре, но также жарить и запекать. Универсальное решение для приготовления любых блюд!
Уникальный дизайн аэрогриля Philips: особая конструкция, быстро циркулирующий горячий воздух и оптимальный температурный режим позволяют быстро готовить полезные жареные блюда без добавления масла.
Для дополнительного удобства съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно мыть в посудомоечной машине.
Эта кулинарная книга составлена мастерами-кулинарами и содержит рецепты для создания в аэрогриле блюд с низким содержанием жира. В ней вы также найдете рецепты, требующие разного способа приготовления: с помощью аэрогриля вы сможете легко и быстро жарить, запекать и готовить во фритюре более здоровую пищу.
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
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