Здоровые блюда с аппетитной корочкой благодаря технологии Rapid Air

Уникальная технология Rapid Air позволяет жарить, запекать и готовить во фритюре с использованием небольшого количества масла или без него. Меньше неприятных запахов и более вкусные блюда и закуски, чем при жарке в обычной фритюрнице. Удобная очистка и простота использования!