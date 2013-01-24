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Viva Collection

аэрогриль

HD9220/30
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  • Полезный способ жарки! Полезный способ жарки! Полезный способ жарки!
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    Viva Collection аэрогриль

    HD9220/30
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    Полезный способ жарки!

    Уникальная технология Philips Rapid Air позволяет жарить пищу с помощью горячего воздуха, поэтому блюда получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Для приготовления изысканных блюд требуется гораздо меньше масла! Узнать обо всех преимуществах

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    Viva Collection аэрогриль

    Полезный способ жарки!

    Уникальная технология Philips Rapid Air позволяет жарить пищу с помощью горячего воздуха, поэтому блюда получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Для приготовления изысканных блюд требуется гораздо меньше масла! Узнать обо всех преимуществах

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      Полезный способ жарки!

      С технологией Rapid Air для идеальных результатов

      • Блюда с пониженным содержанием жира
      • Серый
      • 800 г
      Здоровая жареная пища благодаря технологии Rapid Air

      Здоровая жареная пища благодаря технологии Rapid Air

      Благодаря технологии Rapid Air в корзине аэрогриля из металлической сетки циркулирует горячий воздух, поэтому во время жарки, запекания и при приготовлении грилованных блюд практически не нужно добавлять масло. Нижняя часть аэрогриля, где циркулирует горячий воздух, имеет форму морской звезды и обеспечивает равномерное приготовление любимых блюд.

      Время и температуру можно устанавливать вручную

      Время и температуру можно устанавливать вручную

      Встроенный таймер позволяет установить длительность приготовления до 30 минут. Функция автоматического отключения снабжена сигналом о готовности блюд. Регулятор нагрева позволяет предварительно задать оптимальную температуру для приготовления пищи до 200 градусов. Наслаждайтесь хрустящими золотистыми ломтиками картофеля, готовьте идеальные закуски, курицу, мясо и множество других блюд, указав нужную длительность и температуру приготовления!

      С помощью аэрогриля можно жарить, печь и запекать

      С помощью аэрогриля можно жарить, печь и запекать

      Инновационная технология Rapid Air аэрогриля Philips позволяет жарить, печь и запекать. Универсальное решение для приготовления любых блюд!

      Уникальный дизайн: приготовление вкусных блюд с низким содержанием жира

      Уникальный дизайн: приготовление вкусных блюд с низким содержанием жира

      Уникальный дизайн аэрогриля Philips: особая конструкция, быстро циркулирующий горячий воздух и оптимальный температурный режим позволяют быстро готовить полезные жареные блюда без добавления масла.

      Меньше неприятных запахов, чем при традиционной жарке. Простая очистка.

      Меньше неприятных запахов, чем при традиционной жарке. Простая очистка.

      Съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно легко и быстро мыть в посудомоечной машине. При использовании аэрогриля Philips с технологией Rapid Air образуется меньше неприятных запахов по сравнению с традиционной жаркой.

      Буклет с рецептами для приготовления вкусных блюд

      Эта кулинарная книга составлена мастерами-кулинарами и содержит рецепты для создания в аэрогриле блюд с низким содержанием жира. В ней вы также найдете рецепты, требующие разного способа приготовления: с помощью аэрогриля вы сможете легко и быстро жарить, запекать и вы сможете легко и быстро готовить полезные блюда.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Автоматическое отключение
        • Термоизолированный корпус
        • Отделение для хранения шнура
        • Сигнал готовности
        • Регулятор нагрева
        • Нескользящие ножки
        Технология
        Технология Rapid Air
        Регулировка времени
        до 30 минут

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Мощность
        1425  Вт
        напряжение
        220  В
        Частота
        50/60  Гц
        Вместимость корзины
        28  унция

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        287 x 315 x 384  мм
        Вес изделия
        7  кг

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Пластик

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Светло-серый

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