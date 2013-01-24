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Полезный способ жарки!
Уникальная технология Philips Rapid Air позволяет жарить пищу с помощью горячего воздуха, поэтому блюда получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Для приготовления изысканных блюд требуется гораздо меньше масла! Узнать обо всех преимуществах
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Полезный способ жарки!
Уникальная технология Philips Rapid Air позволяет жарить пищу с помощью горячего воздуха, поэтому блюда получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Для приготовления изысканных блюд требуется гораздо меньше масла! Узнать обо всех преимуществах
Благодаря технологии Rapid Air в корзине аэрогриля из металлической сетки циркулирует горячий воздух, поэтому во время жарки, запекания и при приготовлении грилованных блюд практически не нужно добавлять масло. Нижняя часть аэрогриля, где циркулирует горячий воздух, имеет форму морской звезды и обеспечивает равномерное приготовление любимых блюд.
Встроенный таймер позволяет установить длительность приготовления до 30 минут. Функция автоматического отключения снабжена сигналом о готовности блюд. Регулятор нагрева позволяет предварительно задать оптимальную температуру для приготовления пищи до 200 градусов. Наслаждайтесь хрустящими золотистыми ломтиками картофеля, готовьте идеальные закуски, курицу, мясо и множество других блюд, указав нужную длительность и температуру приготовления!
Инновационная технология Rapid Air аэрогриля Philips позволяет жарить, печь и запекать. Универсальное решение для приготовления любых блюд!
Уникальный дизайн аэрогриля Philips: особая конструкция, быстро циркулирующий горячий воздух и оптимальный температурный режим позволяют быстро готовить полезные жареные блюда без добавления масла.
Съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно легко и быстро мыть в посудомоечной машине. При использовании аэрогриля Philips с технологией Rapid Air образуется меньше неприятных запахов по сравнению с традиционной жаркой.
Эта кулинарная книга составлена мастерами-кулинарами и содержит рецепты для создания в аэрогриле блюд с низким содержанием жира. В ней вы также найдете рецепты, требующие разного способа приготовления: с помощью аэрогриля вы сможете легко и быстро жарить, запекать и вы сможете легко и быстро готовить полезные блюда.
Общие характеристики
Обслуживание
Технические характеристики
Вес и габариты
Отделка
Дизайн и отделка
HD9904/00
HD9925/00