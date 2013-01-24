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Viva Collection

аэрогриль

HD9220/40
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Общая оценка / 5
  • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!* Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!* Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
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    Viva Collection аэрогриль

    HD9220/40
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*

    Уникальная технология Philips Rapid Air позволяет жарить пищу с помощью горячего воздуха, поэтому блюда получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Для приготовления изысканных блюд требуется гораздо меньше масла! Узнать обо всех преимуществах

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    Viva Collection аэрогриль

    Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*

    Уникальная технология Philips Rapid Air позволяет жарить пищу с помощью горячего воздуха, поэтому блюда получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Для приготовления изысканных блюд требуется гораздо меньше масла! Узнать обо всех преимуществах

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      Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*

      С технологией Rapid Air для идеальных результатов

      • Блюда с пониженным содержанием жира
      • Мультиварка
      • Белый/сиреневый
      • 800 г
      Здоровые блюда с аппетитной корочкой благодаря технологии Rapid Air

      Здоровые блюда с аппетитной корочкой благодаря технологии Rapid Air

      Уникальная технология Rapid Air позволяет жарить, запекать и готовить во фритюре с использованием небольшого количества масла или без него. Меньше неприятных запахов и более вкусные блюда и закуски, чем при жарке в обычной фритюрнице. Удобная очистка и простота использования.

      Позволяет регулировать время и температуру

      Позволяет регулировать время и температуру

      Встроенный таймер позволяет установить длительность приготовления до 30 минут. Функция автоматического отключения снабжена сигналом о готовности блюд. Регулятор нагрева позволяет предварительно задать оптимальную температуру для приготовления пищи до 200 градусов. Наслаждайтесь хрустящими золотистыми ломтиками картофеля, готовьте идеальные закуски, курицу, мясо и множество других блюд, указав нужную длительность и температуру приготовления!

      С помощью аэрогриля можно жарить, готовить во фритюре и даже запекать

      С помощью аэрогриля можно жарить, готовить во фритюре и даже запекать

      Инновационная технология Rapid Air аэрогриля Philips позволяет не только готовить во фритюре, но также жарить и запекать. Универсальное решение для приготовления любых блюд!

      Уникальный дизайн: приготовление вкусных блюд с низким содержанием жира

      Уникальный дизайн: приготовление вкусных блюд с низким содержанием жира

      Уникальный дизайн аэрогриля Philips: особая конструкция, быстро циркулирующий горячий воздух и оптимальный температурный режим позволяют быстро готовить полезные жареные блюда без добавления масла.

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Для дополнительного удобства съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно мыть в посудомоечной машине.

      Большая вместимость для приготовления любимых блюд

      Большая вместимость для приготовления любимых блюд

      Высокая мощность для быстрого приготовления

      Высокая мощность для быстрого приготовления

      Буклет с рецептами для приготовления вкусных блюд

      Эта кулинарная книга составлена мастерами-кулинарами и содержит рецепты для создания в аэрогриле блюд с низким содержанием жира. В ней вы также найдете рецепты, требующие разного способа приготовления: с помощью аэрогриля вы сможете легко и быстро жарить, запекать и готовить во фритюре более здоровую пищу.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Автоматическое отключение
        • Термоизолированный корпус
        • Отделение для хранения шнура
        • Сигнал готовности
        • Регулятор нагрева
        • Книга рецептов и приложение
        • Нескользящие ножки
        • Запатентованная технология Rapid Air
        • Регулировка времени
        Регулировка времени
        до 30 минут

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,8  м
        Питание
        1425  Вт
        напряжение
        230  В
        Вместимость корзины
        0,8  кг
        Частота
        50/60  Гц

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        287 x 315 x 384 мм  миллиметра
        Вес изделия
        7,0  кг

      • Дизайн

        цвет
        Белый и лиловый

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Пластик

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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            • По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips.