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  • Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение Быстрое и простое кипячение

    Daily Collection Чайник

    HD9300/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    1 награда

    Быстрое и простое кипячение

    Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков.

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    Daily Collection Чайник

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    Быстрое и простое кипячение

    Мощный чайник, простой в уходе нагревательный элемент

    • 1,6 л, 2400 Вт
    • Индикатор уровня воды
    • Белый с бежевым
    • Откидная крышка
    Удобное наполнение через носик/крышку

    Удобное наполнение через носик/крышку

    Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

    Фильтр для защиты от накипи

    Фильтр для защиты от накипи

    Фильтр для защиты от накипи обеспечивает чистоту воды и чайника.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника

    Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Белый и бежевый
      Материал корпуса
      Полипропилен (PP)
      Нагревательный элемент
      Нержавеющая сталь
      Материал переключателя
      Полипропилен (PP)

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      16,6x23x24,9  cm
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      28,7x18,8x23,3  cm

    • Технические характеристики

      Емкость
      1,6 л
      Мощность
      2000–2400  W
      Длина шнура
      0,75 м
      Напряжение
      220–240 В
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Подставка с поворотом на 360 градусов
      Да
      Беспроводная работа
      Да
      Широко открывающаяся крышка
      Да
      Автоматическое отключение
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Эргономичный дизайн
      Да
      Удобное наполнение через носик
      Да
      Защита от выкипания
      Да
      Плоский нагревательный элемент
      Да
      Наполнение через носик или крышку
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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