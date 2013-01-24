Ключевые слова для поиска
Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.
Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Фильтр для защиты от накипи обеспечивает чистоту воды и чайника.
Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
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