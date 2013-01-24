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Чайник

HD9302/21
Общая оценка / 5
1 награда
  • Прослужит долго Прослужит долго Прослужит долго
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    Чайник

    HD9302/21
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Прослужит долго

    Электрический чайник HD9302 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Чайник

    Прослужит долго

    Электрический чайник HD9302 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    Прослужит долго

    Электрический чайник HD9302 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Чайник

    Прослужит долго

    Электрический чайник HD9302 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

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      Прослужит долго

      Нержавеющая коррозионно-стойкая сталь

      • 1,5 л
      • 2200 Вт
      • Полированный металл
      Изготовлен из нержавеющей стали, безопасный и долговечный

      Изготовлен из нержавеющей стали, безопасный и долговечный

      Надежный и стильный металлический чайник изготовлен из нержавеющей стали и отличается долгим сроком службы.

      Надежный и безопасный регулятор чайника разработан в Великобритании

      Надежный и безопасный регулятор чайника разработан в Великобритании

      Надежный и безопасный регулятор чайника разработан в Великобритании.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Откидную крышку можно полностью снять для более простой очистки

      Откидную крышку можно полностью снять для более простой очистки

      Откидную крышку можно полностью снять для более простой очистки.

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Удобное наполнение через носик/крышку

      Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.

      Понятный индикатор уровня воды

      Понятный индикатор уровня воды

      Понятный индикатор уровня воды на задней панели.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Фильтр от накипи для чистотой воды

      Фильтр от накипи для чистотой воды

      Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Общие характеристики

        Плоский нагревательный элемент
        Да
        Широко открывающаяся крышка
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Наполнение через носик или крышку
        Да
        Удобное наполнение через носик
        Да
        Нагревательный элемент
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Черный
        Мощность
        2200 W
        Материал корпуса
        Нержавеющая сталь
        Материал переключателя
        Полипропилен (PP)
        Отделение для хранения шнура
        Да

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