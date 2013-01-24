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Прослужит долго
Электрический чайник HD9302 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прослужит долго
Электрический чайник HD9302 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах
Прослужит долго
Электрический чайник HD9302 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прослужит долго
Электрический чайник HD9302 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах
Надежный и стильный металлический чайник изготовлен из нержавеющей стали и отличается долгим сроком службы.
Надежный и безопасный регулятор чайника разработан в Великобритании.
Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Откидную крышку можно полностью снять для более простой очистки.
Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.
Понятный индикатор уровня воды на задней панели.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.
Обслуживание
Общие характеристики