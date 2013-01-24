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Прослужит долго
Электрический чайник HD9305 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прослужит долго
Электрический чайник HD9305 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах
Прослужит долго
Электрический чайник HD9305 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прослужит долго
Электрический чайник HD9305 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах
Надежный и стильный металлический чайник изготовлен из нержавеющей стали и отличается долгим сроком службы.
Надежный и безопасный регулятор чайника разработан в Великобритании.
Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Откидную крышку можно полностью снять для более простой очистки.
Понятный индикатор уровня воды на задней панели.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
Обслуживание