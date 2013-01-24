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Чайник

HD9305/21
Общая оценка / 5
1 награда
  • Прослужит долго Прослужит долго Прослужит долго
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    Чайник

    HD9305/21
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Прослужит долго

    Электрический чайник HD9305 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    Чайник

    Прослужит долго

    Электрический чайник HD9305 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    Прослужит долго

    Электрический чайник HD9305 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

    Чайник

    Прослужит долго

    Электрический чайник HD9305 с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах

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      Прослужит долго

      Нержавеющая коррозионно-стойкая сталь

      • 1,5 л
      • 2200 Вт
      • Полированный металл
      Изготовлен из нержавеющей стали, безопасный и долговечный

      Изготовлен из нержавеющей стали, безопасный и долговечный

      Надежный и стильный металлический чайник изготовлен из нержавеющей стали и отличается долгим сроком службы.

      Надежный и безопасный регулятор чайника разработан в Великобритании

      Надежный и безопасный регулятор чайника разработан в Великобритании

      Надежный и безопасный регулятор чайника разработан в Великобритании.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Откидную крышку можно полностью снять для более простой очистки

      Откидную крышку можно полностью снять для более простой очистки

      Откидную крышку можно полностью снять для более простой очистки.

      Понятный индикатор уровня воды

      Понятный индикатор уровня воды

      Понятный индикатор уровня воды на задней панели.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Фильтр от накипи для чистотой воды

      Фильтр от накипи для чистотой воды

      Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Нагревательный элемент
        Нержавеющая сталь
        Материал корпуса
        Нержавеющая сталь
        Материал переключателя
        Полипропилен (PP)
        Цвет
        Черный

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Плоский нагревательный элемент
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        2200  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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