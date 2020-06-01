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  • Ароматный горячий чай в любое время Ароматный горячий чай в любое время Ароматный горячий чай в любое время

    Серия 3000 Чайник: 1,7 л, семейный формат, черный

    HD9318/20

    Ароматный горячий чай в любое время

    Новый пластиковый чайник Philips емкостью 1,7 л с функцией автоматического открытия крышки и индикатором поможет быстро приготовить любимый напиток.

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    Серия 3000 Чайник: 1,7 л, семейный формат, черный

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    Ароматный горячий чай в любое время

    Чайник емкостью 1,7 л отлично подойдет для всей семьи

    • 1,7 л
    • Крышка на пружине
    • Световой индикатор
    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

    Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

    Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Красивая подсветка выключателя чайника загорается, когда чайник включен.

    Удобный индикатор уровня воды

    Удобный индикатор уровня воды

    Удобный индикатор на боковой поверхности чайника позволяет следить за количеством воды.

    Индикатор воды на одну чашку позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

    Индикатор воды на одну чашку позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

    Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите энергию и воду, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

    Широко открывающаяся крышка на пружине для удобной очистки

    Широко открывающаяся крышка на пружине для удобной очистки

    Крышка плавно открывается нажатием кнопки, что исключает контакт с паром. Широкое отверстие упрощает процесс очистки.

    Простое наполнение через крышку или носик

    Простое наполнение через крышку или носик

    Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку на пружине.

    Беспроводной чайник на поворотном основании 360°

    Беспроводной чайник на поворотном основании 360°

    Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360° для удобства использования.

    Катушка для удобного сматывания и хранения шнура

    Катушка для удобного сматывания и хранения шнура

    Шнур можно обмотать вокруг подставки для регулировки длины и удобного хранения.

    Съемный фильтр задерживает частицы известкового налета

    Съемный фильтр задерживает частицы известкового налета

    Съемный и моющийся фильтр защиты от накипи делает воду чище для приятного утоления жажды.

    Регулятор Strix

    Регулятор Strix, разработанный в Великобритании, — это комплексная система безопасности, предотвращающая выкипание воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Емкость резервуара для воды
      1,7 л
      Гарантия
      2 г

    • Технические характеристики

      Мощность
      1850–2200 Вт
      Напряжение
      220—240 В
      Частота
      50–60 Гц
      Аккумулятор
      Нет

    • Функция безопасности

      Автоматическое отключение
      Да

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      16 см
      Ширина изделия
      23,3 см
      Высота изделия
      25,3 см
      Вес продукта
      900 г
      Длина упаковки
      19,2 см
      Ширина упаковки
      22,8 см
      Высота упаковки
      25,3 см
      Вес в упаковке
      315,7

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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