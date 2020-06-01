HD9318/20
Ароматный горячий чай в любое время
Новый пластиковый чайник Philips емкостью 1,7 л с функцией автоматического открытия крышки и индикатором поможет быстро приготовить любимый напиток.Узнать обо всех преимуществах
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Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
Красивая подсветка выключателя чайника загорается, когда чайник включен.
Удобный индикатор на боковой поверхности чайника позволяет следить за количеством воды.
Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите энергию и воду, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Крышка плавно открывается нажатием кнопки, что исключает контакт с паром. Широкое отверстие упрощает процесс очистки.
Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку на пружине.
Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360° для удобства использования.
Шнур можно обмотать вокруг подставки для регулировки длины и удобного хранения.
Съемный и моющийся фильтр защиты от накипи делает воду чище для приятного утоления жажды.
Регулятор Strix, разработанный в Великобритании, — это комплексная система безопасности, предотвращающая выкипание воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.
Общие характеристики
Технические характеристики
Функция безопасности
Вес и габариты
Страна происхождения
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