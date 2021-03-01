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  • Ароматный горячий чай в любое время Ароматный горячий чай в любое время Ароматный горячий чай в любое время

    Серия 3000 Пластиковый чайник

    HD9318/70

    Ароматный горячий чай в любое время

    Новый пластиковый чайник Philips емкостью 1,7 л с функцией автоматического открытия крышки и индикатором поможет быстро приготовить любимый напиток.

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    Серия 3000 Пластиковый чайник

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    Ароматный горячий чай в любое время

    Чайник емкостью 1,7 л отлично подойдет для всей семьи

    • 1,7 л
    • Крышка на пружине
    • Световой индикатор
    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

    Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

    Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Красивая подсветка выключателя чайника загорается, когда чайник включен.

    Удобный индикатор уровня воды

    Удобный индикатор уровня воды

    Удобный индикатор на боковой поверхности чайника позволяет следить за количеством воды.

    Индикатор воды на одну чашку позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

    Индикатор воды на одну чашку позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

    Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите энергию и воду, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

    Широко открывающаяся крышка на пружине для удобной очистки

    Широко открывающаяся крышка на пружине для удобной очистки

    Крышка плавно открывается нажатием кнопки, что исключает контакт с паром. Широкое отверстие упрощает процесс очистки.

    Простое наполнение через крышку или носик

    Простое наполнение через крышку или носик

    Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку на пружине.

    Беспроводной чайник на поворотном основании 360°

    Беспроводной чайник на поворотном основании 360°

    Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360° для удобства использования.

    Катушка для удобного сматывания и хранения шнура

    Катушка для удобного сматывания и хранения шнура

    Шнур можно обмотать вокруг подставки для регулировки длины и удобного хранения.

    Съемный фильтр задерживает частицы известкового налета

    Съемный фильтр задерживает частицы известкового налета

    Съемный и моющийся фильтр защиты от накипи делает воду чище для приятного утоления жажды.

    Регулятор Strix

    Регулятор Strix, разработанный в Великобритании, — это комплексная система безопасности, предотвращающая выкипание воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      1850–2200  W
      Длина шнура
      0,75  m
      Объем чаши
      1,7  l
      Частота
      50–60  Hz

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      190x226x250  mm
      Размеры изделия (ДхШхВ)
      160x223x253  mm
      Вес изделия
      0,89  kg
      Вес, включая упаковку
      1,22  kg
      Съемный и моющийся фильтр
      Да

    • Общие характеристики

      Подставка с поворотом на 360 градусов
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Автоматическое отключение
      Да
      Индикатор включения питания
      Да
      Тип крышки
      На пружине
      Функции устройства
      • Наполнение через носик или крышку
      • Нескользящие ножки
      Плоский нагревательный элемент
      Да
      Переключатель питания
      Да

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый
      Материал основного корпуса
      Пластик
      Материал фильтра
      Фильтр из нержавеющей стали

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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