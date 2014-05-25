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  • Прослужит долго Прослужит долго Прослужит долго

    Чайник

    HD9322/40

    Прослужит долго

    Стильный электрический чайник сиреневого цвета с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы.

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    Чайник

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    Прослужит долго

    Долгий срок службы

    • 1,7 литра
    • 2200 Вт
    • Сиреневый, металлический
    Изготовлен из нержавеющей стали, безопасный и долговечный

    Изготовлен из нержавеющей стали, безопасный и долговечный

    Надежный и стильный металлический чайник изготовлен из нержавеющей стали и отличается долгим сроком службы.

    Надежный и безопасный регулятор чайника разработан в Великобритании

    Надежный и безопасный регулятор чайника разработан в Великобритании

    Надежный и безопасный регулятор чайника разработан в Великобритании.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

    Удобное наполнение через носик/крышку

    Удобное наполнение через носик/крышку

    Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.

    Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

    Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки

    Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.

    Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

    Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

    Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 мкм, чтобы вода всегда была чистой.

    Понятный индикатор уровня воды

    Понятный индикатор уровня воды

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Нержавеющая сталь
      Нагревательный элемент
      Нержавеющая сталь
      Материал переключателя
      Полипропилен (PP)

    • Технические характеристики

      Емкость
      1,7 л
      Мощность
      2200  W

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Подставка с поворотом на 360 градусов
      Да
      Автоматическое отключение
      Да
      Удобное наполнение через носик
      Да
      Защита от выкипания
      Да
      Плоский нагревательный элемент
      Да
      Наполнение через носик или крышку
      Да
      Крышка на пружине
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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