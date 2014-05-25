HD9322/40
Прослужит долго
Стильный электрический чайник сиреневого цвета с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы.Узнать обо всех преимуществах
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Надежный и стильный металлический чайник изготовлен из нержавеющей стали и отличается долгим сроком службы.
Надежный и безопасный регулятор чайника разработан в Великобритании.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.
Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.
Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 мкм, чтобы вода всегда была чистой.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
Обслуживание
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