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Прослужит долго
Стильный электрический чайник цвета "шампань" с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прослужит долго
Стильный электрический чайник цвета "шампань" с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах
Прослужит долго
Стильный электрический чайник цвета "шампань" с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прослужит долго
Стильный электрический чайник цвета "шампань" с корпусом из нержавеющей стали и регулятором разработан в Великобритании. Прибор безопасен в использовании и отличается долгим сроком службы. Узнать обо всех преимуществах
Надежный и стильный металлический чайник изготовлен из нержавеющей стали и отличается долгим сроком службы.
Надежный и безопасный регулятор чайника разработан в Великобритании.
Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.
Широко открывающаяся крышка на пружине для удобного наполнения и очистки исключает контакт с паром.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.
Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
Обслуживание