HD9335/31
Стильный и долговечный
Благодаря тщательно продуманному дизайну уровень воды в чайнике просматривается под любым углом. Кроме того, микрофильтр эффективно фильтрует воду, удерживая накипь. Надежное и эффективное кипячение воды и долгий срок службы.Узнать обо всех преимуществах
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Понятный индикатор уровня воды просматривается с любой стороны благодаря прозрачному корпусу. Уровень воды обозначается с помощью стильных полосок с указанием количества чашек.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Полностью съемная крышка для удобства чистки.
Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 180 микрон, чтобы вода всегда была чистой.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Особый дизайн крышки, ручки и переключателя предотвращает образование конденсата и контакт с паром.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.
Страна изготовления
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
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