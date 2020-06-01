HD9339/80
Современный и долговечный
Стеклянный чайник объемом 1,7 л отличается современным дизайном и оснащен удобным синим индикатором включения в основании чайника.Узнать обо всех преимуществах
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Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Съемный микрофильтр в носике удерживает мельчайшие частицы накипи размером 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
Элегантный и интуитивный сенсорный индикатор встроен в прозрачное стеклянное основание, которое показывает, когда чайник включен.
Удобный индикатор с обеих сторон позволяет следить за количеством воды.
Полностью съемная крышка для удобства чистки.
Наполнить чайник можно через носик или открыв съемную крышку.
Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360° для удобства использования.
Шнур можно обмотать вокруг подставки для регулировки длины и удобного хранения.
Удобный индикатор уровня воды, включая индикатору на одну чашку, поможет вам кипятить только необходимое количество воды, экономя электроэнергию (250 мл и 1 л) и воду, помогая в создании более благоприятной окружающей среды.
Регулятор Strix, разработанный в Великобритании, — это комплексная система безопасности, предотвращающая выкипание воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.
Общие характеристики
Технические характеристики
Функция безопасности
Вес и габариты
Страна происхождения
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