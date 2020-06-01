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  • Современный и долговечный Современный и долговечный Современный и долговечный

    Series 5000 Стеклянный чайник - легкий, 1,7 л

    HD9339/80

    Современный и долговечный

    Стеклянный чайник объемом 1,7 л отличается современным дизайном и оснащен удобным синим индикатором включения в основании чайника.

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    Series 5000 Стеклянный чайник - легкий, 1,7 л

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    Современный и долговечный

    Прочное прозрачное стекло и световой индикатор с датчиком

    • Подсветка корпуса
    • Подсветка выключателя
    • Индикатор синего цвета
    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

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    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

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    Удобный индикатор уровня воды

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    Полностью съемная крышка для удобства чистки.

    Простое наполнение через крышку или носик

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    Катушка для удобного сматывания и хранения шнура

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    Экономия до 66 % энергии благодаря индикатору чашек

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    Регулятор Strix

    Регулятор Strix, разработанный в Великобритании, — это комплексная система безопасности, предотвращающая выкипание воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Стекло
      Емкость резервуара для воды
      1,7 л
      Гарантия
      2 г

    • Технические характеристики

      Мощность
      1850–2200 Вт
      Напряжение
      220—240 В
      Частота
      50–60 Гц
      Аккумулятор
      Нет

    • Функция безопасности

      Автоматическое отключение
      Да

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      14,6 см
      Ширина изделия
      23,3 см
      Высота изделия
      24,8 см
      Вес продукта
      1150 г
      Длина упаковки
      23 см
      Ширина упаковки
      23 см
      Высота упаковки
      31,2 см
      Вес в упаковке
      548,8 г

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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