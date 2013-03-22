HD9342/01
Сверхпрочное, долговечное стекло
Первый чайник Philips из стекла и нержавеющей стали. Отличается повышенной прочностью и долговечностью. Индикация объема воды по чашкам позволяет вскипятить нужное количество воды, не расходуя излишне природные ресурсы.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.
Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите энергию и воду, внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Четкие индикаторы уровня воды расположены по обеим сторонам. Полосы со стильным дизайном также указывают количество чашек.
Откидная крышка с кнопкой для удобного наполнения и очистки чайника исключает контакт с паром.
Корпус чайника выполнен из специального стекла марки SCHOTT DURAN®, которое производится в Германии. Такой корпус отличается надежностью, долговечностью и выдерживает высокие температуры — например, он идеально подходит для кипячения воды.
Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
Обслуживание
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