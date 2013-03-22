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  • Сверхпрочное, долговечное стекло Сверхпрочное, долговечное стекло Сверхпрочное, долговечное стекло

    Avance Collection Чайник

    HD9342/01

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    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Сверхпрочное, долговечное стекло

    Первый чайник Philips из стекла и нержавеющей стали. Отличается повышенной прочностью и долговечностью. Индикация объема воды по чашкам позволяет вскипятить нужное количество воды, не расходуя излишне природные ресурсы.

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    Avance Collection Чайник

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    Сверхпрочное, долговечное стекло

    • 1,5 л, 2200 Вт
    • Стекло SCHOTT DURAN®
    • Индикатор уровня воды
    • Крышка на пружине
    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

    Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и простой очистки

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и простой очистки

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.

    Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

    Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

    Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите энергию и воду, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

    Четкие индикаторы уровня воды расположены по обеим сторонам. Полосы со стильным дизайном также указывают количество чашек.

    Откидная крышка с кнопкой для удобного наполнения и очистки чайника

    Откидная крышка с кнопкой для удобного наполнения и очистки чайника

    Откидная крышка с кнопкой для удобного наполнения и очистки чайника исключает контакт с паром.

    Стекло SCHOTT DURAN® (производится в Германии) идеально подходит для кипячения

    Стекло SCHOTT DURAN® (производится в Германии) идеально подходит для кипячения

    Корпус чайника выполнен из специального стекла марки SCHOTT DURAN®, которое производится в Германии. Такой корпус отличается надежностью, долговечностью и выдерживает высокие температуры — например, он идеально подходит для кипячения воды.

    Фильтр от накипи для чистотой воды

    Фильтр от накипи для чистотой воды

    Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Черный и металлик
      Нагревательный элемент
      Нержавеющая сталь
      Материал переключателя
      Полипропилен (PP)

    • Аксессуары

      Фильтр
      Фильтр в носике

    • Технические характеристики

      Емкость
      1,5 л
      Мощность
      1850—2200  W
      Длина шнура
      0,75 м
      Напряжение
      220–240 В
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Подставка с поворотом на 360 градусов
      Да
      Беспроводная работа
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Широко открывающаяся крышка
      Да
      Автоматическое отключение
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Эргономичный дизайн
      Да
      Защита от выкипания
      Да
      Плоский нагревательный элемент
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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