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Daily Collection

Чайник

HD9350/90
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    Daily Collection Чайник

    HD9350/90
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    Прослужит долго

    Прочный чайник выполнен из безопасной пищевой нержавеющей стали и разработан специально для ежедневного использования в течение длительного времени. Компания Philips создала этот стильный и качественный чайник благодаря 60-летнему опыту в сфере предоставления надежных решений. Узнать обо всех преимуществах

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    Daily Collection Чайник

    Прослужит долго

    Прочный чайник выполнен из безопасной пищевой нержавеющей стали и разработан специально для ежедневного использования в течение длительного времени. Компания Philips создала этот стильный и качественный чайник благодаря 60-летнему опыту в сфере предоставления надежных решений. Узнать обо всех преимуществах

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      Прослужит долго

      Надежный прибор для длительного ежедневного использования

      • Металл
      • Крышка на пружине
      • Световой индикатор
      • 1,7 л
      Микрофильтр для фильтрации мельчайших частиц накипи

      Микрофильтр для фильтрации мельчайших частиц накипи

      Съемный микрофильтр в носике удерживает мельчайшие частицы накипи размером 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

      Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

      Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

      Красивая подсветка выключателя чайника загорается, когда чайник включен.

      Удобный индикатор уровня воды

      Удобный индикатор уровня воды

      Удобный индикатор под ручкой позволяет следить за количеством воды.

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобной очистки

      Широко открывающаяся крышка на пружине для удобной очистки

      Крышка плавно открывается нажатием кнопки, что исключает контакт с паром. Широкое отверстие упрощает процесс очистки.

      Простое наполнение через крышку или носик

      Простое наполнение через крышку или носик

      Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку на пружине.

      Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360°

      Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360°

      Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360° для удобства использования.

      Катушка для удобного сматывания и хранения шнура

      Катушка для удобного сматывания и хранения шнура

      Шнур можно обмотать вокруг подставки для регулировки длины и удобного хранения.

      Корпус из нержавеющей стали для долгого срока службы

      Прочный металлический корпус из пищевой шлифованной нержавеющей стали для долгой и надежной службы.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Подставка с поворотом на 360 градусов
        • Автоматическое отключение
        • Защита от выкипания
        • Отделение для хранения шнура
        • Плоский нагревательный элемент
        • Нескользящие ножки
        • Переключатель включение/выключение
        • Подсветка при включении
        • Крышка на пружине
        • Широко открывающаяся крышка
        Беспроводные
        Да
        Удобное наполнение через носик
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        Наполнение через носик или крышку
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,7  л
        Длина шнура
        0,75  м
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        1850–2200  Вт
        напряжение
        220–240  В

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        198 x 228 x 244  миллиметра
        Микрофильтр
        200  мкм

      • Дизайн

        цвет
        Нержавеющая сталь

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь
        Материал выключателя
        Полипропилен (PP)

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