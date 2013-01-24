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Прослужит долго
Прочный чайник выполнен из безопасной пищевой нержавеющей стали и разработан специально для ежедневного использования в течение длительного времени. Компания Philips создала этот стильный и качественный чайник благодаря 60-летнему опыту в сфере предоставления надежных решений. Узнать обо всех преимуществах
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Прослужит долго
Прочный чайник выполнен из безопасной пищевой нержавеющей стали и разработан специально для ежедневного использования в течение длительного времени. Компания Philips создала этот стильный и качественный чайник благодаря 60-летнему опыту в сфере предоставления надежных решений. Узнать обо всех преимуществах
Съемный микрофильтр в носике удерживает мельчайшие частицы накипи размером 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
Красивая подсветка выключателя чайника загорается, когда чайник включен.
Удобный индикатор под ручкой позволяет следить за количеством воды.
Крышка плавно открывается нажатием кнопки, что исключает контакт с паром. Широкое отверстие упрощает процесс очистки.
Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку на пружине.
Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360° для удобства использования.
Шнур можно обмотать вокруг подставки для регулировки длины и удобного хранения.
Прочный металлический корпус из пищевой шлифованной нержавеющей стали для долгой и надежной службы.
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн
Отделка