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  • Прослужит долго Прослужит долго Прослужит долго

    Daily Collection Чайник, металлическая крышка на пружине и индикатор

    HD9350/90

    Прослужит долго

    Прочный чайник выполнен из безопасной пищевой нержавеющей стали и разработан специально для ежедневного использования в течение длительного времени. Компания Philips создала этот стильный и качественный чайник благодаря 60-летнему опыту в сфере предоставления надежных решений.

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    Daily Collection Чайник, металлическая крышка на пружине и индикатор

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    Прослужит долго

    Надежный прибор для длительного ежедневного использования

    • Металл
    • Крышка на пружине
    • Световой индикатор
    • 1,7 л
    Мелкоячеистый фильтр задерживает небольшие частицы известкового налета

    Мелкоячеистый фильтр задерживает небольшие частицы известкового налета

    Съемный мелкоячеистый фильтр на носике задерживает даже небольшие частицы известкового налета размером от 200 мкм, сохраняя чистоту чашки.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

    Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

    Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Красивая подсветка выключателя чайника загорается, когда чайник включен.

    Удобный индикатор уровня воды

    Удобный индикатор уровня воды

    Удобный уровень воды с индикатором под ручкой.

    Крышка на пружине и большое отверстие для очистки

    Крышка на пружине и большое отверстие для очистки

    Крышка плавно открывается одним касанием кнопки, чтобы вы точно не ошпарились. Большой диаметр отверстия упростит процедуру очистки.

    Простое наполнение через крышку или носик

    Простое наполнение через крышку или носик

    Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку на пружине.

    Беспроводной чайник на поворотном основании 360°

    Беспроводной чайник на поворотном основании 360°

    Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360° для удобства использования.

    Катушка для удобного сматывания и хранения шнура

    Катушка для удобного сматывания и хранения шнура

    Шнур можно обмотать вокруг подставки для регулировки длины и удобного хранения.

    Экономия до 66 % энергии благодаря индикатору чашек

    Экономия до 66 % энергии благодаря индикатору чашек

    Удобный индикатор уровня воды, включая индикатору на одну чашку, поможет вам кипятить только необходимое количество воды, экономя электроэнергию (250 мл и 1 л) и воду, помогая в создании более благоприятной окружающей среды.

    Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304)

    Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304) гарантируют безопасность и высокое качество каждого глотка воды.

    Регулятор Strix

    Регулятор Strix, разработанный в Великобритании, — это комплексная система безопасности, предотвращающая выкипание воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Металл
      Емкость резервуара для воды
      1,7 л
      Гарантия
      2 года

    • Технические характеристики

      Мощность
      1850–2200 Вт
      Напряжение
      220–240 В
      Частота
      50–60 Гц
      Аккумулятор
      Нет

    • Функция безопасности

      Автоматическое отключение
      Да

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      15 см
      Ширина изделия
      22 см
      Высота изделия
      25 см
      Вес продукта
      973 г
      Длина упаковки
      19,6 см
      Ширина упаковки
      22,6 см
      Высота упаковки
      24,2 см
      Вес в упаковке
      355,5 г

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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