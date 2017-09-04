HD9350/90
Прослужит долго
Прочный чайник выполнен из безопасной пищевой нержавеющей стали и разработан специально для ежедневного использования в течение длительного времени. Компания Philips создала этот стильный и качественный чайник благодаря 60-летнему опыту в сфере предоставления надежных решений.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Съемный мелкоячеистый фильтр на носике задерживает даже небольшие частицы известкового налета размером от 200 мкм, сохраняя чистоту чашки.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.
Красивая подсветка выключателя чайника загорается, когда чайник включен.
Удобный уровень воды с индикатором под ручкой.
Крышка плавно открывается одним касанием кнопки, чтобы вы точно не ошпарились. Большой диаметр отверстия упростит процедуру очистки.
Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку на пружине.
Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360° для удобства использования.
Шнур можно обмотать вокруг подставки для регулировки длины и удобного хранения.
Удобный индикатор уровня воды, включая индикатору на одну чашку, поможет вам кипятить только необходимое количество воды, экономя электроэнергию (250 мл и 1 л) и воду, помогая в создании более благоприятной окружающей среды.
Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304) гарантируют безопасность и высокое качество каждого глотка воды.
Регулятор Strix, разработанный в Великобритании, — это комплексная система безопасности, предотвращающая выкипание воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.
Общие характеристики
Технические характеристики
Функция безопасности
Вес и размеры
Страна происхождения
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.