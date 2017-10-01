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  • Прослужит долго Прослужит долго Прослужит долго

    Daily Collection Чайник

    HD9350/91

    Прослужит долго

    Прочный чайник выполнен из безопасной пищевой нержавеющей стали и разработан специально для ежедневного использования в течение длительного времени. Компания Philips создала этот стильный и качественный чайник благодаря 60-летнему опыту в сфере предоставления надежных решений.

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    Daily Collection Чайник

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    Прослужит долго

    Надежный прибор для длительного ежедневного использования

    • Металл
    • Крышка на пружине
    • Световой индикатор
    • 1,7 л
    Мелкоячеистый фильтр задерживает небольшие частицы известкового налета

    Мелкоячеистый фильтр задерживает небольшие частицы известкового налета

    Съемный мелкоячеистый фильтр на носике задерживает даже небольшие частицы известкового налета размером от 200 мкм, сохраняя чистоту чашки.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

    Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

    Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Красивая подсветка выключателя чайника загорается, когда чайник включен.

    Удобный индикатор уровня воды

    Удобный индикатор уровня воды

    Удобный уровень воды с индикатором под ручкой.

    Крышка на пружине и большое отверстие для очистки

    Крышка на пружине и большое отверстие для очистки

    Крышка плавно открывается одним касанием кнопки, чтобы вы точно не ошпарились. Большой диаметр отверстия упростит процедуру очистки.

    Простое наполнение через крышку или носик

    Простое наполнение через крышку или носик

    Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку на пружине.

    Беспроводной чайник на поворотном основании 360°

    Беспроводной чайник на поворотном основании 360°

    Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360° для удобства использования.

    Катушка для удобного сматывания и хранения шнура

    Катушка для удобного сматывания и хранения шнура

    Шнур можно обмотать вокруг подставки для регулировки длины и удобного хранения.

    Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304)

    Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304) гарантируют безопасность и высокое качество каждого глотка воды.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      1850–2200  W
      Длина шнура
      0,75  m
      Емкость
      1,7  l
      Частота
      50/60  Hz

    • Дизайн

      Цвет
      Нержавеющая сталь

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      198 x 228 x 244  mm
      Микрофильтр
      200  µm

    • Общие характеристики

      Беспроводная работа
      Да
      Эргономичный дизайн
      Да
      Удобное наполнение через носик
      Да
      Функции устройства
      • Подставка с поворотом на 360 градусов
      • Автоматическое отключение
      • Защита от выкипания
      • Отделение для хранения шнура
      • Плоский нагревательный элемент
      • Нескользящие ножки
      • Переключатель питания
      • Подсветка при включении
      • Крышка на пружине
      • Широко открывающаяся крышка
      Наполнение через носик или крышку
      Да

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Нержавеющая сталь
      Материал выключателя
      Полипропилен (PP)

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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