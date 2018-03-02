HD9352/80
Прослужит долго
Прочный чайник полностью выполнен из безопасной пищевой нержавеющей стали и разработан специально для ежедневного использования в течение длительного времени. Компания Philips создала этот стильный и качественный чайник благодаря 60-летнему опыту в сфере предоставления надежных решений.Узнать обо всех преимуществах
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Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали гарантирует быстрое кипячение и простую чистку.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении кипячения.
Встроенная в выключатель элегантная подсветка загорается при включении чайника.
Удобный уровень воды с индикатором под ручкой.
Крышка плавно открывается одним касанием кнопки, чтобы вы точно не ошпарились. Большой диаметр отверстия упростит процедуру очистки.
Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.
Беспроводной чайник крепко стоит на подставке с поворотом 360° — легко снимайте чайник с подставки и ставьте его на место.
Сетевой шнур можно обмотать вокруг основания — он идеально подобран по длине для любых кухонь и удобного хранения.
Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304) гарантируют безопасность и высокое качество каждого глотка воды.
Регулятор Strix, разработанный в Великобритании, — это комплексная система безопасности, предотвращающая выкипание воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.
Технические характеристики
Дизайн
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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