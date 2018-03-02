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    Viva Collection Чайник

    HD9352/80

    Прослужит долго

    Прочный чайник полностью выполнен из безопасной пищевой нержавеющей стали и разработан специально для ежедневного использования в течение длительного времени. Компания Philips создала этот стильный и качественный чайник благодаря 60-летнему опыту в сфере предоставления надежных решений.

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    Viva Collection Чайник

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    Прослужит долго

    Полностью из нержавеющей стали, с увеличенным горлышком

    • Металл
    • Крышка на пружине
    • Световой индикатор
    • 1,7 л
    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали гарантирует быстрое кипячение и простую чистку.

    Комплексная система защиты от выкипания

    Комплексная система защиты от выкипания

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении кипячения.

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Встроенная в выключатель элегантная подсветка загорается при включении чайника.

    Удобный индикатор уровня воды

    Удобный индикатор уровня воды

    Удобный уровень воды с индикатором под ручкой.

    Крышка на пружине и большое отверстие для очистки

    Крышка на пружине и большое отверстие для очистки

    Крышка плавно открывается одним касанием кнопки, чтобы вы точно не ошпарились. Большой диаметр отверстия упростит процедуру очистки.

    Простое пополнение через крышку или носик

    Простое пополнение через крышку или носик

    Наполнить чайник можно через носик или открыв откидную крышку.

    Беспроводной чайник на поворотном основании 360°

    Беспроводной чайник на поворотном основании 360°

    Беспроводной чайник крепко стоит на подставке с поворотом 360° — легко снимайте чайник с подставки и ставьте его на место.

    Обмотка шнура для регулировки длины и хранения

    Обмотка шнура для регулировки длины и хранения

    Сетевой шнур можно обмотать вокруг основания — он идеально подобран по длине для любых кухонь и удобного хранения.

    Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304)

    Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304)

    Части из пищевой нержавеющей стали (SUS304) гарантируют безопасность и высокое качество каждого глотка воды.

    Регулятор Strix

    Регулятор Strix, разработанный в Великобритании, — это комплексная система безопасности, предотвращающая выкипание воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      1850–2200  W
      Длина шнура
      0,75  m
      Емкость
      1,7  l
      Частота
      50/60  Hz

    • Дизайн

      Цвет
      Титан

    • Общие характеристики

      Беспроводная работа
      Да
      Эргономичный дизайн
      Да
      Удобное наполнение через носик
      Да
      Функции устройства
      • Подставка с поворотом на 360 градусов
      • Автоматическое отключение
      • Защита от выкипания
      • Отделение для хранения шнура
      • Плоский нагревательный элемент
      • Нескользящие ножки
      • Переключатель питания
      • Подсветка при включении
      • Крышка на пружине
      • Широко открывающаяся крышка
      Наполнение через носик или крышку
      Да
      Крышка на пружине
      Да

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Нержавеющая сталь
      Материал выключателя
      Полипропилен (PP)

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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    • На 25 % больше, чем обычный металлический чайник Philips HD9320

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