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  • Качественная работа в течение долгого времени Качественная работа в течение долгого времени Качественная работа в течение долгого времени

    Viva Collection Чайник

    HD9357/10

    Качественная работа в течение долгого времени

    Благодаря 60-летнему опыту Philips в сфере разработки чайников, этот чайник, выполненный из прочной нержавеющей стали, совместимой с пищевыми продуктами, прослужит длительное время. Высочайшая надежность надолго даже при частом использовании.

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    Viva Collection Чайник

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    Качественная работа в течение долгого времени

    Нержавеющая сталь, синяя подсветка

    • 2200 Вт
    • 1,7 л
    • Нержавеющая сталь
    • Чайник
    Синяя светодиодная подсветка и световой индикатор на выключателе загораются при включении чайника

    Синяя светодиодная подсветка и световой индикатор на выключателе загораются при включении чайника

    Чайник оснащен синей светодиодной подсветкой, что делает процесс кипячения более приятным.

    Два прозрачных индикатора уровня воды

    Два прозрачных индикатора уровня воды

    Прозрачный индикатор уровня воды виден с обеих сторон. Синяя подсветка оповещает о включении чайника.

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

    Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.

    Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

    Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

    Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 мкм, чтобы вода всегда была чистой.

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды

    Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды

    Чайник автоматически выключается по окончании кипячения, при снятии с подставки и при недостаточном количестве воды.

    Крышка из нержавеющей стали на пружине

    Крышка из нержавеющей стали на пружине

    Крышка на пружине выполнена из нержавеющей стали, легко открывается одним нажатием кнопки и предотвращает контакт с паром.

    Прочный металлический чайник: корпус, крышка и подставка из нержавеющей стали

    Прочный металлический чайник, корпус, крышка и носик которого выполнены из полированной нержавеющей стали, рассчитан на долгий срок службы.

    Нержавеющая сталь, совместимая с пищевыми продуктами

    Этот чайник изготовлен из нержавеющей стали, совместимой с пищевыми продуктами, что обеспечивает чистоту воды.

    Подставка с металлическим покрытием

    Металлическая подставка: отделка полностью выполнена из нержавеющей стали.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      2200  W
      Длина шнура
      0,75  m
      Частота
      50–60  Hz

    • Дизайн

      Цвет
      Нержавеющая сталь

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      180 x 245 x 260  mm
      Вес изделия
      1,108  kg
      Вес, включая упаковку
      1,466  kg
      Микрофильтр
      200  µm

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Подставка с поворотом на 360 градусов
      • Автоматическое отключение
      • Защита от выкипания
      • Отделение для хранения шнура
      • Плоский нагревательный элемент
      • LED-дисплей
      • Нескользящие ножки
      • Переключатель питания
      • Индикатор включения питания
      • Наполнение через носик или крышку

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Нержавеющая сталь
      Материал нагревательного элемента
      Нержавеющая сталь
      Материал переключателя
      Полипропилен

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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