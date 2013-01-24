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Viva Collection

Чайник

HD9357/10
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1 награда
  • Качественная работа в течение долгого времени Качественная работа в течение долгого времени Качественная работа в течение долгого времени
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    Viva Collection Чайник

    HD9357/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Качественная работа в течение долгого времени

    Благодаря 60-летнему опыту Philips в сфере разработки чайников, этот чайник, выполненный из прочной нержавеющей стали, совместимой с пищевыми продуктами, прослужит длительное время. Высочайшая надежность надолго даже при частом использовании. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Чайник

    Качественная работа в течение долгого времени

    Благодаря 60-летнему опыту Philips в сфере разработки чайников, этот чайник, выполненный из прочной нержавеющей стали, совместимой с пищевыми продуктами, прослужит длительное время. Высочайшая надежность надолго даже при частом использовании. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественная работа в течение долгого времени

      Нержавеющая сталь, синяя подсветка

      • 2200 Вт
      • 1,7 л
      • Нержавеющая сталь
      • Чайник
      Синяя светодиодная подсветка и световой индикатор на выключателе загораются при включении чайника

      Синяя светодиодная подсветка и световой индикатор на выключателе загораются при включении чайника

      Чайник оснащен синей светодиодной подсветкой, что делает процесс кипячения более приятным.

      Два прозрачных индикатора уровня воды

      Два прозрачных индикатора уровня воды

      Прозрачный индикатор уровня воды виден с обеих сторон. Синяя подсветка оповещает о включении чайника.

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

      Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

      Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

      Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды

      Чайник автоматически выключается по окончании кипячения, при снятии с подставки и при недостаточном количестве воды.

      Крышка из нержавеющей стали на пружине

      Крышка из нержавеющей стали на пружине

      Крышка на пружине выполнена из нержавеющей стали, легко открывается одним нажатием кнопки и предотвращает контакт с паром.

      Прочный металлический чайник: корпус, крышка и подставка из нержавеющей стали

      Прочный металлический чайник, корпус, крышка и носик которого выполнены из полированной нержавеющей стали, рассчитан на долгий срок службы.

      Нержавеющая сталь, совместимая с пищевыми продуктами

      Этот чайник изготовлен из нержавеющей стали, совместимой с пищевыми продуктами, что обеспечивает чистоту воды.

      Подставка с металлическим покрытием

      Металлическая подставка: отделка полностью выполнена из нержавеющей стали.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китай

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Подставка с поворотом на 360 градусов
        • Автоматическое отключение
        • Защита от выкипания
        • Отделение для хранения шнура
        • Плоский нагревательный элемент
        • Светодиодный дисплей
        • Нескользящие ножки
        • Переключатель включение/выключение
        • Индикатор включения питания
        • Наполнение через носик или крышку

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,75  м
        Частота
        50–60  Гц
        Питание
        2200  Вт
        напряжение
        220–240  В

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        1,108  кг
        Вес, включая упаковку
        1,466  кг
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        180 x 245 x 260  миллиметра
        Микрофильтр
        200  мкм

      • Дизайн

        цвет
        Нержавеющая сталь

      • Отделка

        Материал нагревательного элемента
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь
        Материал переключателя
        Полипропилен

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