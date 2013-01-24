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Качественная работа в течение долгого времени
Благодаря 60-летнему опыту Philips в сфере разработки чайников, этот чайник, выполненный из прочной нержавеющей стали, совместимой с пищевыми продуктами, прослужит длительное время. Высочайшая надежность надолго даже при частом использовании. Узнать обо всех преимуществах
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Качественная работа в течение долгого времени
Благодаря 60-летнему опыту Philips в сфере разработки чайников, этот чайник, выполненный из прочной нержавеющей стали, совместимой с пищевыми продуктами, прослужит длительное время. Высочайшая надежность надолго даже при частом использовании. Узнать обо всех преимуществах
Чайник оснащен синей светодиодной подсветкой, что делает процесс кипячения более приятным.
Прозрачный индикатор уровня воды виден с обеих сторон. Синяя подсветка оповещает о включении чайника.
Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.
Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Съемный микрофильтр в носике удерживает все частицы накипи размером > 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой.
Чайник автоматически выключается по окончании кипячения, при снятии с подставки и при недостаточном количестве воды.
Крышка на пружине выполнена из нержавеющей стали, легко открывается одним нажатием кнопки и предотвращает контакт с паром.
Прочный металлический чайник, корпус, крышка и носик которого выполнены из полированной нержавеющей стали, рассчитан на долгий срок службы.
Этот чайник изготовлен из нержавеющей стали, совместимой с пищевыми продуктами, что обеспечивает чистоту воды.
Металлическая подставка: отделка полностью выполнена из нержавеющей стали.
Страна изготовления
Общие характеристики
Обслуживание
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн
Отделка